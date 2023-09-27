27 сентября

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В районе Бурятии во время снегопада повалило два десятка деревьев

В районе Бурятии во время снегопада повалило два десятка деревьев
Общество,  Фото:«Ока-инфо 24/7»
Они попадали прямо на дорогу

Во время недавнего снегопада, который обрушился на отдалённый Окинский район, между местностью Эра и районным центром – селом Орлик – повалило деревья. Об этом рассказали в группе «Ока-инфо 24/7».


Зелёные насаждения, лежавшие на дороге «Орлик –  Хужир», запечатлели на камеру очевидцы, ехавшие мимо утром 26 сентября. Около 20 деревьев уже убрали с проезжей части, сообщили в административно-хозяйственном отделе (АХО) райадминистрации.

Из-за ухудшения погоды в Оке ввели режим повышенной готовности, а автомобилистов при возможности призвали отказаться от дальних поездок. На подъёме Шагай Дабан проезд транспорта накануне был затруднён.

Кроме того, почти все населённые пункты остались без электричества. Мокрый снег налип на провода ЛЭП, и они не выдержали. В районе всё ещё разгребают последствия обильных осадков. Туда приехали специалисты из соседней Тунки и кабанского посёлка Каменск, которые устраняют повреждения на линиях электропередач. Всего к работам привлекли 37 человек и задействовали 13 единиц техники. Сотрудники ГКУ «Бурятрегионавтодора» будут грейдировать и отсыпать опасные участки региональной трассы.

- Ситуация находится под контролем. Пострадавших нет, – заявил ранее глава муниципального образования Матвей Мадасов.

В центральной районной больнице сразу подключили генератор. Людям оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Тяжёлых пациентов в ЦРБ нет.

- В населённых пунктах ведутся аварийно-восстановительные работы. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни обстановка нормализуется. В Оке есть ДЭС (дизельная электростанция – прим.) мощностью 2 МВт, которая обеспечивает электричеством все населённые пункты. Но сейчас она работает только по Орлику – из-за повреждений на ЛЭП нет возможности подключить другие сёла, – отметил Мадасов.

Запитать удалось пока только улус Сорок. «При обнаружении ущерба всё возместят согласно закону», – добавил глава района.

Снегопад деревья снег погода

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