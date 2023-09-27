Историей улан-удэнской пенсионерки, лишившейся единственного жилья, заинтересовался главный следователь России





О непростой ситуации, в которой оказалась жительница бурятской столицы, рассказали ранее в региональном отделении Народного фронта. Пенсионерка с инвалидностью уже третий год добивается переселения из дома, который признали аварийным ещё в 2015-ом.



Расселить людей должны были до конца 2022-го. Как пояснили общественники, администрация Октябрьского района пообещала предоставить улан-удэнке новое жильё, но так этого и не сделала. Дело в том, что три года назад в комитете по управлению имуществом недвижимость оценили в 700 тысяч рублей. Однако женщина не согласилась на эту сумму, поскольку в 2012-ом купила квартиру за миллион.



- Чиновники подали в суд и принудительно изъяли единственное жилье. Окна в дом заколотили, а электроэнергию обрезали, – подчеркнули в Народном фронте.



Теперь идти пенсионерке просто некуда. Она попросила «фронтовиков» помочь получить свой угол под старость лет. К тому же за неуплату ОДН на пенсию наложили арест, и каждый месяц с неё списывали определённую сумму в счёт долга размером в 16 тысяч.



Все обращения к депутатам и в правительство РБ так остались без ответа. Активисты попросили прокуратуру провести проверку и если нарушения подтвердятся – подать в суд иск в интересах владелицы квартиры.







