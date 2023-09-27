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Историей улан-удэнской пенсионерки, лишившейся единственного жилья, заинтересовался главный следователь России

Историей улан-удэнской пенсионерки, лишившейся единственного жилья, заинтересовался главный следователь России
Общество,  Фото:ОНФ
В СКР уже возбудили уголовное дело о халатности

История пожилой улан-удэнки, которую выгнали из двухкомнатной неблагоустроенной квартиры на улице Терешковой, привлекла внимание председателя следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина. После информации об этом, появившейся в СМИ и соцсетях, в следкоме Бурятии возбудили уголовное дело о халатности – по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса РФ.

В его рамках факту нарушения прав женщины при переселении из ветхого и аварийного жилья дадут правовую оценку.

- Председатель следственного комитета России поручил руководителю СУ СКР по Бурятии Вячеславу Сухорукову представить доклад о ходе расследования дела и о мерах, направленных на восстановление прав потерпевшей, – говорится в официальном telegram-канале ведомства.

О непростой ситуации, в которой оказалась жительница бурятской столицы, рассказали ранее в региональном отделении Народного фронта. Пенсионерка с инвалидностью уже третий год добивается переселения из дома, который признали аварийным ещё в 2015-ом. 

Расселить людей должны были до конца 2022-го. Как пояснили общественники, администрация Октябрьского района пообещала предоставить улан-удэнке новое жильё, но так этого и не сделала. Дело в том, что три года назад в комитете по управлению имуществом недвижимость оценили в 700 тысяч рублей. Однако женщина не согласилась на эту сумму, поскольку в 2012-ом купила квартиру за миллион.

- Чиновники подали в суд и принудительно изъяли единственное жилье. Окна в дом заколотили, а электроэнергию обрезали, – подчеркнули в Народном фронте.

Теперь идти пенсионерке просто некуда. Она попросила «фронтовиков» помочь получить свой угол под старость лет. К тому же за неуплату ОДН на пенсию наложили арест, и каждый месяц с неё списывали определённую сумму в счёт долга размером в 16 тысяч.

Все обращения к депутатам и в правительство РБ так остались без ответа. Активисты попросили прокуратуру провести проверку и если нарушения подтвердятся – подать в суд иск в интересах владелицы квартиры.



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