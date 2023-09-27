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В Бурятии местами мокрый снег

В Бурятии местами мокрый снег
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Улан-Удэ ожидается небольшой дождь

По данным Бурятского гидрометцентра, 27 сентября, в республике переменная облачность, местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура днём +11,+16, местами +4,+9.

В Улан-Удэ небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +11,+13.

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