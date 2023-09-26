Жители райцентра в Бурятии продолжают прятаться от огромных псов

Они утверждают, что по селу бегают собаки размером с детей
Жители Хоринска по-прежнему жалуются на собак, которые разгуливают по населённому пункту. Пару недель назад животные встречались
на улицах Международная и Батора Санжиева. Идущим на занятия школьникам приходилось всячески избегать встречи с псами. За полмесяца, увы, ничего не изменилось.
- Будет ли отлов? Дети в школу пошли, обходят улицами. Собаки ростом с детей, – возмущаются сельчане в группе «Хоринск-инфо.24/7»
Оказалось, что муниципальный инспектор района вместе с начальником отдела по правовому и информационному сопровождению деятельности райадминистрации обследовали эти улицы. Как выяснилось, у одной собаки есть хозяин. Теперь ему придётся ответить за самовыгул питомца. Хозяина ещё одной ищут. Третий пёс – бездомный. Его с зимы прикармливают местные жители. Последним уже объяснили, почему делать этого не стоит.
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