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Жители райцентра в Бурятии продолжают прятаться от огромных псов

Жители райцентра в Бурятии продолжают прятаться от огромных псов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Они утверждают, что по селу бегают собаки размером с детей

Жители Хоринска по-прежнему жалуются на собак, которые разгуливают по населённому пункту. Пару недель назад животные встречались на улицах Международная и Батора Санжиева. Идущим на занятия школьникам приходилось всячески избегать встречи с псами. За полмесяца, увы, ничего не изменилось.

- Будет ли отлов? Дети в школу пошли, обходят улицами. Собаки ростом с детей, – возмущаются сельчане в группе «Хоринск-инфо.24/7»

Оказалось, что муниципальный инспектор района вместе с начальником отдела по правовому и информационному сопровождению деятельности райадминистрации обследовали эти улицы. Как выяснилось, у одной собаки есть хозяин. Теперь ему придётся ответить за самовыгул питомца. Хозяина ещё одной ищут. Третий пёс – бездомный. Его с зимы прикармливают местные жители. Последним уже объяснили, почему делать этого не стоит.
собаки животные

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