Улан-удэнцы с маленькой заплатой горячо поддержали отмену НДФЛ

«За» выступили большинство горожан, получающих менее 30 тысяч





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Летом в Госдуму внесли законопроект об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян, чьё жалованьеменее 30 тысяч рублей в месяц. Авторы инициативы предложили внести соответствующие изменения в статью 217 Налогового кодекса. Однако комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности сочла её недоработанной, указав на уже существующие меры поддержки и на то, что воспользоваться этим смогут не только малоимущие, писал неделю назад ТАСС.Тем временем представители сервиса по поиску работы SuperJob решили выяснить, что думают об этом работающие жители бурятской столицы. Большинство – 73% – выступили «за». По их мнению, с такой маленькой зарплаты и в самом деле не стоит взимать налоги.Среди мужчин сторонников инициативы оказалось больше, чем среди женщин (75% и 71% соответственно). Улан-удэнцы моложе 34 лет одобряют предложение активнее, чем те, кто старше (73%). А больше всех законопроект поддерживают те, кого это касается напрямую – 81% наших земляков, зарабатывающих до 30 тысяч в месяц.