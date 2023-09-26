26 сентября

25 сентября

Популярное

Улан-удэнцы с маленькой заплатой горячо поддержали отмену НДФЛ

Улан-удэнцы с маленькой заплатой горячо поддержали отмену НДФЛ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«За» выступили большинство горожан, получающих менее 30 тысяч

Летом в Госдуму внесли законопроект об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян, чьё жалованье  менее 30 тысяч рублей в месяц. Авторы инициативы предложили внести соответствующие изменения в статью 217 Налогового кодекса. Однако комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности сочла её недоработанной, указав на уже существующие меры поддержки и на то, что воспользоваться этим смогут не только малоимущие, писал неделю назад ТАСС.

Тем временем представители сервиса по поиску работы SuperJob решили выяснить, что думают об этом работающие жители бурятской столицы. Большинство – 73% – выступили «за». По их мнению, с такой маленькой зарплаты и в самом деле не стоит взимать налоги.

Среди мужчин сторонников инициативы оказалось больше, чем среди женщин (75% и 71% соответственно). Улан-удэнцы моложе 34 лет одобряют предложение активнее, чем те, кто старше (73%). А больше всех законопроект поддерживают те, кого это касается напрямую – 81% наших земляков, зарабатывающих до 30 тысяч в месяц.
зарплата налоги

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Теннисисты Бурятии завоевали 7 наград всероссийских соревнований
Теннисисты Бурятии завоевали 7 наград всероссийских соревнований
Общество, 26.09.2023
Спортсмены победили в смешанном и мужском парных разрядах
Дорожный долгострой в столице Бурятии превратился в полосу препятствий
Дорожный долгострой в столице Бурятии превратился в полосу препятствий
Общество, 26.09.2023
Люди вынуждены глотать пыль и ходить по перекопанным улицам
Улан-удэнцы с маленькой заплатой горячо поддержали отмену НДФЛ
Улан-удэнцы с маленькой заплатой горячо поддержали отмену НДФЛ
Общество, 26.09.2023
«За» выступили большинство горожан, получающих менее 30 тысяч
В районе Бурятии после сентябрьского снегопада наступил «конец света»
В районе Бурятии после сентябрьского снегопада наступил «конец света»
Общество, 26.09.2023
В Оке разгребают последствия обильных осадков
Колония в Улан-Удэ провела День открытых дверей
Колония в Улан-Удэ провела День открытых дверей
Общество, 26.09.2023
Родственники встретились с осуждёнными  
В Бурятии на федеральной трассе обустроен пешеходный переход
В Бурятии на федеральной трассе обустроен пешеходный переход
Общество, 26.09.2023
Сюда будет передислоцирован комплекс фото- и видеофиксации
В Бурятии к концу недели наладится погода
В Бурятии к концу недели наладится погода
Общество, 26.09.2023
Воздух прогреется до +16 градусов 
Жители Бурятии испугались ветчины с африканской заразой
Жители Бурятии испугались ветчины с африканской заразой
Общество, 26.09.2023
Однако продуктов с АЧС в республике пока не нашли
В районе Бурятии коровы облизывали дохлого быка на свалке
В районе Бурятии коровы облизывали дохлого быка на свалке
Общество, 26.09.2023
Животное убрали оттуда после жалоб местных жителей
Дома жителей Улан-Удэ атаковали пауки-гиганты
Дома жителей Улан-Удэ атаковали пауки-гиганты
Общество, 26.09.2023
Некоторые даже пытаются приручить незваных гостей

В столице Бурятии расхлёбывают последствия дождя
В столице Бурятии расхлёбывают последствия дождя
Общество, 26.09.2023
В городе вовсю осушают затопленные улицы
В улан-удэнском автобусе аварийный молоток заменили куском трубы
В улан-удэнском автобусе аварийный молоток заменили куском трубы
Общество, 26.09.2023
Она красуется в салоне на самом видном месте
Жителей Бурятии опять порадовали подросшими зарплатами
Жителей Бурятии опять порадовали подросшими зарплатами
Общество, 26.09.2023
В Бурятстате заявили, что за год среднее жалованье в республике увеличилось почти на 15%

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^