В Оке разгребают последствия обильных осадков
Накануне в отдалённый район Бурятии – Окинский – пришла зима. На него обрушился снег. Фото с покрытыми им землёй и деревьями разместили в группе «Ока-инфо 24/7».
Из-за ухудшения погоды там ввели режим повышенной готовности, а автомобилистов при возможности призвали отказаться от дальних поездок. На подъёме Шагай Дабан проезд транспорта оказался затруднён.
Кроме того, почти все населённые пункты остались без электричества. Мокрый снег налип на провода ЛЭП, и они не выдержали.
Сейчас в районе разгребают последствия снегопада. Туда приехали специалисты из соседней Тунки и кабанского посёлка Каменск, которые устраняют повреждения на линиях электропередач. Всего к работам привлекли 37 человек, задействовать пришлось 13 единиц техники. Сотрудники ГКУ «Бурятрегионавтодора» будут грейдеровать и отсыпать опасные участки региональной трассы.
- Ситуация в районе находится под контролем. Пострадавших нет, – рассказал глава муниципального образования Матвей Мадасов.
В центральной районной больнице сразу подключили генератор. Людям оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Тяжёлых пациентов в ЦРБ нет.
- В населённых пунктах ведутся аварийно-восстановительные работы. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни обстановка нормализуется. Грейдер идёт из местности Обтой. Работу начнёт сегодня после 16:00. В Оке есть ДЭС (дизельная электростанция – прим.) мощностью 2 МВт, которая обеспечивает электричеством все населённые пункты. Но сейчас она работает только по Орлику – из-за повреждений на ЛЭП нет возможности подключить другие сёла, – заявил Мадасов.
Запитать удалось только улус Сорок. «При обнаружении ущерба всё возместят согласно закону», – добавил глава района.
В районе Бурятии после сентябрьского снегопада наступил «конец света»
Общество, Фото:
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