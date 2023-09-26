Родственники встретились с осуждёнными
В улан-удэнской исправительной колонии№ 7 пришёл День открытых дверей для родственников осуждённых отряда №1.
Начальник отряда Татьяна Петрова провела для гостей экскурсию по общежитию, где они ознакомились с условиями, в которых проживают осуждённые и узнали, как они проводят досуг. Также родственникам показали видеоролики о проводимых в учреждении мероприятиях.
После осуждённые смогли побеседовать со своими родными и близкими в неформальной обстановке.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно День открытых дверей состоялся в колонии-поселении №3.
Колония в Улан-Удэ провела День открытых дверей
Общество, Фото:
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