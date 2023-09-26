В Бурятии на федеральной трассе обустроен пешеходный переход

Сюда будет передислоцирован комплекс фото- и видеофиксации



В Бурятии на федеральной автомобильной дороге А-340 завершены работы по комплексному обустройству пешеходного перехода. Речь идёт об участке на первом километре автомобильной дороги федерального значения Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией, в районе строительства новой общеобразовательной школы.



В рамках реализации мероприятий по безопасности дорожного движения федеральными дорожниками произведено устройство светофорного объекта с кнопкой вызова для пешеходов, а также установлена новая линия искусственного электроосвещения протяжённостью более одного км.



Для комфортного и безопасного движения пешеходов специалисты ФКУ «Упрдор «Южный Байкал» установили более 150 метров тротуаров и пандусов для маломобильных групп населения и более 500 метров нового пешеходного ограждения. Дополнительно в ближайшее время на данный участок автомобильной дороги будет передислоцирован комплекс фото- и видеофиксации нарушений дорожного движения.



Общая стоимость объекта строительства составила 9,8 млн. рублей.

