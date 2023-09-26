Сюда будет передислоцирован комплекс фото- и видеофиксации
В Бурятии на федеральной автомобильной дороге А-340 завершены работы по комплексному обустройству пешеходного перехода. Речь идёт об участке на первом километре автомобильной дороги федерального значения Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией, в районе строительства новой общеобразовательной школы.
В рамках реализации мероприятий по безопасности дорожного движения федеральными дорожниками произведено устройство светофорного объекта с кнопкой вызова для пешеходов, а также установлена новая линия искусственного электроосвещения протяжённостью более одного км.
Для комфортного и безопасного движения пешеходов специалисты ФКУ «Упрдор «Южный Байкал» установили более 150 метров тротуаров и пандусов для маломобильных групп населения и более 500 метров нового пешеходного ограждения. Дополнительно в ближайшее время на данный участок автомобильной дороги будет передислоцирован комплекс фото- и видеофиксации нарушений дорожного движения.
Общая стоимость объекта строительства составила 9,8 млн. рублей.
В Бурятии на федеральной трассе обустроен пешеходный переход
Общество, Фото:
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