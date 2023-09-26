Воздух прогреется до +16 градусов
Дожди и мокрый задержатся в Бурятии ещё на пару дней. По данным Бурятского гидрометцентра, уже в пятницу осадки прекратятся и немного потеплеет.
Так, в среду, 27 сентября, по республике переменная облачность, местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура ночью +2,+7, местами -3,-8, днём +11,+16, местами +4,+9.
В четверг, 28 сентября, также ожидается дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +1,+6, местами -4,-9, днём +11,+16, местами +4,+9.
В пятницу, 29 сентября, преимущественно без осадков. Утром местами туман. Ветер юго-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью 0,+5, местами -5,-10, днём +11,+16, местами +5,+10.
В Бурятии к концу недели наладится погода
Общество, Фото:
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