В Бурятии к концу недели наладится погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Воздух прогреется до +16 градусов



Дожди и мокрый задержатся в Бурятии ещё на пару дней. По данным Бурятского гидрометцентра, уже в пятницу осадки прекратятся и немного потеплеет.



Так, в среду, 27 сентября, по республике переменная облачность, местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура ночью +2,+7, местами -3,-8, днём +11,+16, местами +4,+9.



В четверг, 28 сентября, также ожидается дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +1,+6, местами -4,-9, днём +11,+16, местами +4,+9.



В пятницу, 29 сентября, преимущественно без осадков. Утром местами туман. Ветер юго-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью 0,+5, местами -5,-10, днём +11,+16, местами +5,+10.













