Жители Бурятии испугались ветчины с африканской заразой









Впервые АЧС обнаружили в начале прошлого века в Южной Африке. Для человека вирус не опасен, но для животных смертелен – вакцины и лекарств против него нет. Единственная возможность не допустить дальнейшего распространения заразы – сжечь всех животных и ферму, где они содержались. Африканская чума свиней вплотную «подобралась» к Бурятии зимой 2019-го. Опасное заболевание попало в республику из соседней Монголии. Колбасные изделия с африканской заразой в начале февраля продавали в магазинах Улан-Удэ и восьми районов – Кабанского, Джидинского, Заиграевского, Селенгинского, Кяхтинского, Курумканского, Закаменского и Баргузинского. Все подозрительные продукты сняли с продажи, а жителей республики, которые всё-таки успели приобрести, призвали вернуть колбасу в торговые точки, пообещав заплатить за неё вдвое больше.Впервые АЧС обнаружили в начале прошлого века в Южной Африке. Для человека вирус не опасен, но для животных смертелен – вакцины и лекарств против него нет. Единственная возможность не допустить дальнейшего распространения заразы – сжечь всех животных и ферму, где они содержались.

Жители Кяхтинского района забили тревогу из-за информации о ветчине, в которой на минувшей неделе обнаружили геном африканской чумы свиней (АЧС). Она попала на прилавки якутских магазинов. Федеральные СМИ писали, что производитель уже изъял всю партию заражённой продукции.Кяхтинцы поинтересовались, есть ли такая ветчина в Бурятии и, в частности, в их районе и будут ли её отзывать. В республике колбасных изделий с АЧС пока не нашли.- Наши специалисты отобрали все необходимые пробы. Положительных на данный момент не обнаружено. Ожидаем результаты по последним пробам, из другого района. Кяхтинский уже обследован, – приводят комментарий Россельхознадзора в группе «Кяхта-инфо.24/7».