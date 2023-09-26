Животное убрали оттуда после жалоб местных жителей
Жители одного из сёл Баргузинского района забили тревогу из-за мёртвого быка, который заметили на свалке. По какой причине он погиб – неизвестно, но рядом с дохлым животным видели и другой скот.
- Не отходят, лижут его. А где гарантия, что они теперь чем-нибудь не заразятся? Куда смотрит поселковая администрация и ветслужба? – поинтересовались сельчане в группе «Баргузин-инфо.24/7».
В ветеринарной службе сообщили, что владельца павшего бычка уже нашли. Животное обследовали и взяли патматериал для исключения инфекционных заболеваний, а после утилизировали его в скотомогильнике.
В районе Бурятии коровы облизывали дохлого быка на свалке
Общество, Фото:
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