В Бурятии пройдут первенства республики по шахматам

Соревнования проводятся среди детей до 11, 13, 15, 17 и 19 лет



С 4 по 8 октября в Улан-Удэ состоятся первенства Бурятии по классическим шахматам среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет, юношей и девушек до 15, 17, 19 лет. Местами проведения станут городской шахматный клуб и шахматный клуб «Огонёк».



Регистрация и медицинский допуск участников до 11 лет пройдёт в городском шахматном клубе 4 октября с 9:00 до 10:00. Открытие турнира и начало первого тура в 10:30. Регистрация и медицинский допуск участников до 13 лет также состоится здесь в этот же день с 14:00 до 15:00. Открытие турнира и начало первого тура в 15:30.



Первенства Бурятии по шахматам среди юношей и девушек до 15, 17, 19 лет проводится с 4 по 8 октября 2023 года в шахматном клубе «Огонёк». Регистрация и медицинский допуск участников с 9:00 до 10:00. Открытие турнира и начало первого тура в 10:30.



Первые три призёра в каждой возрастной группе награждаются денежными призами, медалями и дипломами, сообщает федерация шахмат Бурятии.



Возрастное ограничение: 0+.

