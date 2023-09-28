Соревнования проводятся среди детей до 11, 13, 15, 17 и 19 лет
С 4 по 8 октября в Улан-Удэ состоятся первенства Бурятии по классическим шахматам среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет, юношей и девушек до 15, 17, 19 лет. Местами проведения станут городской шахматный клуб и шахматный клуб «Огонёк».
Регистрация и медицинский допуск участников до 11 лет пройдёт в городском шахматном клубе 4 октября с 9:00 до 10:00. Открытие турнира и начало первого тура в 10:30. Регистрация и медицинский допуск участников до 13 лет также состоится здесь в этот же день с 14:00 до 15:00. Открытие турнира и начало первого тура в 15:30.
Первенства Бурятии по шахматам среди юношей и девушек до 15, 17, 19 лет проводится с 4 по 8 октября 2023 года в шахматном клубе «Огонёк». Регистрация и медицинский допуск участников с 9:00 до 10:00. Открытие турнира и начало первого тура в 10:30.
Первые три призёра в каждой возрастной группе награждаются денежными призами, медалями и дипломами, сообщает федерация шахмат Бурятии.
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии пройдут первенства республики по шахматам
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