Дома жителей Улан-Удэ атаковали пауки-гиганты





Как выяснилось, огромный паук забежал ещё в один дом на Дивизке. Предположительно, это был тарантул. «Он у меня три дня прожил, я его мухами кормила. Потом выпустила в лес», – заявила хозяйка.













Незваных гостей в своём жилье заметили и стеклозаводчане. Подписчики паблика посоветовали землякам не убивать пауков – есть примета, что их появление – к богатству. Правда, некоторые улан-удэнцы теперь боятся засыпать, зная, что где-то рядом бегает не очень-то приятное на вид существо.







