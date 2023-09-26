Дома жителей Улан-Удэ атаковали пауки-гиганты

Недавно в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» разместили фото, сделанное на втором участке станции «Дивизионная» в Улан-Удэ. На нём – огромный паук, который, как утверждают авторы снимка, они сделали у себя дома.
В комментариях участники сообщества предположили, что это паук-волк. Такие членистоногие неопасны для человека, несмотря на свой устрашающий вид.
Как выяснилось, огромный паук забежал ещё в один дом на Дивизке. Предположительно, это был тарантул. «Он у меня три дня прожил, я его мухами кормила. Потом выпустила в лес», – заявила хозяйка.
Незваных гостей в своём жилье заметили и стеклозаводчане. Подписчики паблика посоветовали землякам не убивать пауков – есть примета, что их появление – к богатству. Правда, некоторые улан-удэнцы теперь боятся засыпать, зная, что где-то рядом бегает не очень-то приятное на вид существо.
Людей поспешили успокоить местные власти. В тункинской администрации заявили, что на снимке – вовсе не тарантул.
- Это крестовик, который способен прокусить кожу человека, однако количество яда, которое он впрыскивает, практически безобидно. Боль слабая, быстро проходящая, – подчеркнули в райадминистрации.