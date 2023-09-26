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Дома жителей Улан-Удэ атаковали пауки-гиганты

Дома жителей Улан-Удэ атаковали пауки-гиганты
Общество,  Фото:vk.com/anonim_03u
Некоторые даже пытаются приручить незваных гостей

Недавно в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» разместили фото, сделанное на втором участке станции «Дивизионная» в Улан-Удэ. На нём – огромный паук, который, как утверждают авторы снимка, они сделали у себя дома.

В комментариях участники сообщества предположили, что это паук-волк. Такие членистоногие неопасны для человека, несмотря на свой устрашающий вид. 

Как выяснилось, огромный паук забежал ещё в один дом на Дивизке. Предположительно, это был тарантул. «Он у меня три дня прожил, я его мухами кормила. Потом выпустила в лес», – заявила хозяйка.




Незваных гостей в своём жилье заметили и стеклозаводчане. Подписчики паблика посоветовали землякам не убивать пауков – есть примета, что их появление – к богатству. Правда, некоторые улан-удэнцы теперь боятся засыпать, зная, что где-то рядом бегает не очень-то приятное на вид существо.

Неделю назад жители села Тунка сообщили, что видели тарантула. По их словам, произошло это при копке картошки. «Такие пауки ядовиты – для животных больше, чем для человека», – заявили сельчане в группе «Тунка-инфо.24/7» и приложили фото.

Людей поспешили успокоить местные власти. В тункинской администрации заявили, что на снимке – вовсе не тарантул.

- Это крестовик, который способен прокусить кожу человека, однако количество яда, которое он впрыскивает, практически безобидно. Боль слабая, быстро проходящая, – подчеркнули в райадминистрации.
 
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