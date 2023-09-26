В Улан-Удэ проведут соревнования по парковому ориентированию

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Участие примут школьники города



27 сентября в столице Бурятии пройдёт открытое первенство микрорайона Восточный и посёлка Загорск по спортивному ориентированию среди школьников города Улан-Удэ. Соревнования станут V этапом кубка города Улан-Удэ по спортивному ориентированию среди школьников.



Первенство состоится в парке имени Д. Жанаева. Соревнования по спортивному ориентированию проведут в дисциплине «Кросс-выбор», сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».



Программа соревнований



27 сентября

13:00-14.00 – Комиссия по допуску участников выдача чипов и номеров участника

14:30 – Парад открытия соревнований

15:00 – Общий старт на дистанции «кросс-выбор»

16:20 – Окончание соревнований

16:30 – Награждение победителей и призёров



Возрастное ограничение: 0+.

