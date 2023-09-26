Участие примут школьники города
27 сентября в столице Бурятии пройдёт открытое первенство микрорайона Восточный и посёлка Загорск по спортивному ориентированию среди школьников города Улан-Удэ. Соревнования станут V этапом кубка города Улан-Удэ по спортивному ориентированию среди школьников.
Первенство состоится в парке имени Д. Жанаева. Соревнования по спортивному ориентированию проведут в дисциплине «Кросс-выбор», сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».
Программа соревнований
27 сентября
13:00-14.00 – Комиссия по допуску участников выдача чипов и номеров участника
14:30 – Парад открытия соревнований
15:00 – Общий старт на дистанции «кросс-выбор»
16:20 – Окончание соревнований
16:30 – Награждение победителей и призёров
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ проведут соревнования по парковому ориентированию
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