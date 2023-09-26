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В столице Бурятии расхлёбывают последствия дождя

В столице Бурятии расхлёбывают последствия дождя
Общество,  Фото:Администрация Улан-Удэ
В городе вовсю осушают затопленные улицы

Утром 26 сентября в столице Бурятии прошёл дождь. Сейчас сотрудники комбината по благоустройству ликвидируют его последствия. Коммунальщики вовсю откачивают лужи с дорог.

В Октябрьском и Советском районах работают пять вакуумных машин. С их помощью осушают участки на улице Ключевская – возле остановок «Интерьер» и «Туяа», а также на Балтахинова, Смолина, Набережная и около ТЦ «Заря». В ближайшее время хотят привлечь дополнительную технику.

Кроме того, специалисты устанавливают мотопомпы в сотых кварталах для откачки воды из накопительных ёмкостей, чтобы дождевые потоки уходили туда из ливневых канализаций. Начальники участков объезжают районы и передают информацию об образовавшихся на дорогах лужах в диспетчерскую. Заявки на их откачку принимают и от улан-удэнцев по телефонам 8 (3012) 379-646 и 380-838.
дождь лужи дороги

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