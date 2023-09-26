Она красуется в салоне на самом видном месте
Представители регионального отделения Народного фронта опубликовали фото, сделанное в одном из городских автобусов. Снимок им прислали подписчики. Вместо аварийного молоточка, который нужен, чтобы разбить стекло при ДТП, водитель повесил в салоне микрика кусок полипропиленовой трубы. Впрочем, внешне этот агрегат тоже напоминает молоток.
- Видимо, водитель очень уверен в себе и в том, что этой маршрутке точно не грозит авария, – констатировали общественники. – Ведь разбить стекло в автобусе полипропиленовой трубой в экстренной ситуации крайне сложно.
«Фронтовики» пояснили: у аварийных стеклобоев специальная заточка под тупым углом, которая обеспечивает максимальное давление в точке соприкосновения со стеклом. «А вот таких народных ноу-хау точно не должно быть», – добавили они.
В улан-удэнском автобусе аварийный молоток заменили куском трубы
Общество, Фото:
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