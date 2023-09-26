Жителей Бурятии опять порадовали подросшими зарплатами

В Бурятстате заявили, что за год среднее жалованье в республике увеличилось почти на 15%



В январе-июле 2023 года средняя зарплата в республике, по данным Бурятстата, достигла 58 тысяч 833 рубля. Это с учётом налогов и других удержаний. За 12 месяцев она возросла на 14,9%, сообщили в ведомстве.



На местных предприятиях и в организациях в январе-июне насчитывалось 206 800 сотрудников (без внешних совместителей). Большинство из них по-прежнему трудятся в сфере образования (16,7%). Далее идут отрасль здравоохранения и социальных услуг (13,1%) и государственного управления и обеспечения военной безопасности, а также соцобеспечения (12,9%). Численность работников в различных компаниях за год увеличилась на 0,6%.



Больше всего – 100 600 рублей (в 1,7 раза больше, чем в среднем по Бурятии) – платят людям, которые трудятся в сфере добычи полезных ископаемых. Самое низкое жалованье – у работающих в гостиницах и заведениях общепита (на 39,4% меньше среднереспубликанского показателя) и тех, кто занимается операциями с недвижимым имуществом (ниже на 34,1 %).



- Реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, в июле соответствовала 84,3 % к уровню июня 2023-го и 109,4% – к июлю 2022 года, – отметили в Бурятстате.