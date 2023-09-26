26 сентября

25 сентября

Популярное

Жителей Бурятии опять порадовали подросшими зарплатами

Жителей Бурятии опять порадовали подросшими зарплатами
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятстате заявили, что за год среднее жалованье в республике увеличилось почти на 15%

В январе-июле 2023 года средняя зарплата в республике, по данным Бурятстата, достигла 58 тысяч 833 рубля. Это с учётом налогов и других удержаний. За 12 месяцев она возросла на 14,9%, сообщили в ведомстве.

На местных предприятиях и в организациях в январе-июне насчитывалось 206 800 сотрудников (без внешних совместителей). Большинство из них по-прежнему трудятся в сфере образования (16,7%). Далее идут отрасль здравоохранения и социальных услуг (13,1%) и государственного управления и обеспечения военной безопасности, а также соцобеспечения (12,9%). Численность работников в различных компаниях за год увеличилась на 0,6%.

Больше всего – 100 600 рублей (в 1,7 раза больше, чем в среднем по Бурятии) – платят людям, которые трудятся в сфере добычи полезных ископаемых. Самое низкое жалованье – у работающих в гостиницах и заведениях общепита (на 39,4% меньше среднереспубликанского показателя) и тех, кто занимается операциями с недвижимым имуществом (ниже на 34,1 %).

- Реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, в июле соответствовала 84,3 % к уровню июня 2023-го и 109,4% – к июлю 2022 года, – отметили в Бурятстате.
зарплата деньги Бурятстат

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В столице Бурятии расхлёбывают последствия дождя
В столице Бурятии расхлёбывают последствия дождя
Общество, 26.09.2023
В городе вовсю осушают затопленные улицы
В улан-удэнском автобусе аварийный молоток заменили куском трубы
В улан-удэнском автобусе аварийный молоток заменили куском трубы
Общество, 26.09.2023
Она красуется в салоне на самом видном месте
Жителей Бурятии опять порадовали подросшими зарплатами
Жителей Бурятии опять порадовали подросшими зарплатами
Общество, 26.09.2023
В Бурятстате заявили, что за год среднее жалованье в республике увеличилось почти на 15%

Площадь Советов в Улан-Удэ сделали ярче
Площадь Советов в Улан-Удэ сделали ярче
Общество, 26.09.2023
На прилегающих к ней улицах установили три десятка светильников
Улан-удэнцев на работе сильнее всего вдохновляет зарплата
Улан-удэнцев на работе сильнее всего вдохновляет зарплата
Общество, 26.09.2023
Часть горожан трудятся исключительно ради денег
Росгвардейцы Бурятии провели уроки информационной безопасности
Росгвардейцы Бурятии провели уроки информационной безопасности
Общество, 26.09.2023
Школьникам рассказали, как не попасть под негативное и опасное влияние в Сети
В Бурятии сельчане пожаловались на развязку у новой школы
В Бурятии сельчане пожаловались на развязку у новой школы
Общество, 26.09.2023
Они заявили, что обочины там сделали «неадекватно»
Лесники Бурятии убрали более 20 кубов мусора
Лесники Бурятии убрали более 20 кубов мусора
Общество, 26.09.2023
Жителей просят выбрасывать мусор в специально отведённые места
В Улан-Удэ учреждение с нарушением провело закупку
В Улан-Удэ учреждение с нарушением провело закупку
Общество, 26.09.2023
Директора учреждения привлекли к административной ответственности 
В селе в Бурятии с горем пополам благоустроили дворы
В селе в Бурятии с горем пополам благоустроили дворы
Общество, 26.09.2023
Там заасфальтировали только часть придомовой территории и установили скамейки без сидений 
Возле Гусиного озера в Бурятии появилась смотровая площадка
Возле Гусиного озера в Бурятии появилась смотровая площадка
Общество, 26.09.2023
Все желающие смогут полюбоваться оттуда на Тамчинскую долину
В Улан-Удэ множатся умные светофоры
В Улан-Удэ множатся умные светофоры
Общество, 26.09.2023
К концу месяца в городе модернизируют 77 регулировщиков
В Улан-Удэ пенсионерку-инвалида выгнали из единственного жилья
В Улан-Удэ пенсионерку-инвалида выгнали из единственного жилья
Общество, 26.09.2023
Аварийный дом обесточили и заколотили там окна
Селенга в Улан-Удэ продолжает стремительно снижаться
Селенга в Улан-Удэ продолжает стремительно снижаться
Общество, 26.09.2023
За сутки она опустилась ещё на 3 сантиметра 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^