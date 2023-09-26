В Бурятии разыграли кубок республики по тайскому боксу

Общество, Фото: администрация Иволгинского района

Общекомандная награда досталась Иволгинскому району



С 21 по 24 сентября в Улан-Удэ прошёл IV открытый кубок Бурятии по тайскому боксу. Соревнования проводились в региональном центре единоборств «Патриот».



За кубок боролись сильнейшие спортсмены Бурятии, Амурской и Иркутской области. В течение трёх соревновательных дней 192 спортсмена в 6 возрастных категориях сражались за звание победителя.



По итогам 132 боёв первое общекомандное место снова заняла команда спортивной школы Иволгинского района республики, сообщает федерация тайского бокса-муайтай РБ.



По информации администрации Иволгинского района, первые места заняли следующие спортсмены района: Станислав С., Кирилл Х., Аркадий Г., Арина П., Дарья Е., Анастасия Б., Егор Т., Галсан Ж., Ксения Г., Александр П., Ася Г., Владимир Б., Тамирлан Д., Эдуард Ш., Олеся Г., Валерия К. и Евгений П. Вторые места у Александра Х., Глеба С., Данилы Г., Айсуу Б., Антона М., Романа Т. Третьи места достались Владиславу П., Виктории П., Савелию Н., Алексею П., Жану Х.



