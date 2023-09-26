26 сентября

25 сентября

Популярное

Улан-удэнцев на работе сильнее всего вдохновляет зарплата

Улан-удэнцев на работе сильнее всего вдохновляет зарплата
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Часть горожан трудятся исключительно ради денег

28% жителей бурятской столицы – то есть чуть более четверти – признались, что на работе их вдохновляет лишь зарплата. Это выяснили сотрудники сервиса по поиску работы SuperJob после опроса, который проводился с 20 по 22 сентября.

Ещё 7% горожан мотивирует достижение поставленных целей, сам трудовой процесс и возможность приносить кому-то пользу, 6% получают удовольствие от общения с людьми и 5% – от царящей в коллективе атмосферы. Ещё 3% признались, что их воодушевляет возможность творить и самореализовываться и 1% – заниматься любимым делом.

Интерес к работе, новые задачи и вызовы, развитие способностей, постоянное обучение и возможность применить свои знания и опыт подстёгивает по 1% респондентов. Среди других источников вдохновения – благодарность клиентов, оценка труда, порядок, свобода выбора, возможность оказывать влияние на процессы, стабильность и уважение к профессии в обществе. А каждого десятого улан-удэнца (10%) вообще ничего не вдохновляет на работе.

Мужчин, как правило, мотивируют зарплата, процесс и простор для творчества, женщин – возможность приносить пользу, общаться с людьми и самореализовываться.
работа зарплата

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В столице Бурятии расхлёбывают последствия дождя
В столице Бурятии расхлёбывают последствия дождя
Общество, 26.09.2023
В городе вовсю осушают затопленные улицы
В улан-удэнском автобусе аварийный молоток заменили куском трубы
В улан-удэнском автобусе аварийный молоток заменили куском трубы
Общество, 26.09.2023
Она красуется в салоне на самом видном месте
Жителей Бурятии опять порадовали подросшими зарплатами
Жителей Бурятии опять порадовали подросшими зарплатами
Общество, 26.09.2023
В Бурятстате заявили, что за год среднее жалованье в республике увеличилось почти на 15%

Площадь Советов в Улан-Удэ сделали ярче
Площадь Советов в Улан-Удэ сделали ярче
Общество, 26.09.2023
На прилегающих к ней улицах установили три десятка светильников
Улан-удэнцев на работе сильнее всего вдохновляет зарплата
Улан-удэнцев на работе сильнее всего вдохновляет зарплата
Общество, 26.09.2023
Часть горожан трудятся исключительно ради денег
Росгвардейцы Бурятии провели уроки информационной безопасности
Росгвардейцы Бурятии провели уроки информационной безопасности
Общество, 26.09.2023
Школьникам рассказали, как не попасть под негативное и опасное влияние в Сети
В Бурятии сельчане пожаловались на развязку у новой школы
В Бурятии сельчане пожаловались на развязку у новой школы
Общество, 26.09.2023
Они заявили, что обочины там сделали «неадекватно»
Лесники Бурятии убрали более 20 кубов мусора
Лесники Бурятии убрали более 20 кубов мусора
Общество, 26.09.2023
Жителей просят выбрасывать мусор в специально отведённые места
В Улан-Удэ учреждение с нарушением провело закупку
В Улан-Удэ учреждение с нарушением провело закупку
Общество, 26.09.2023
Директора учреждения привлекли к административной ответственности 
В селе в Бурятии с горем пополам благоустроили дворы
В селе в Бурятии с горем пополам благоустроили дворы
Общество, 26.09.2023
Там заасфальтировали только часть придомовой территории и установили скамейки без сидений 
Возле Гусиного озера в Бурятии появилась смотровая площадка
Возле Гусиного озера в Бурятии появилась смотровая площадка
Общество, 26.09.2023
Все желающие смогут полюбоваться оттуда на Тамчинскую долину
В Улан-Удэ множатся умные светофоры
В Улан-Удэ множатся умные светофоры
Общество, 26.09.2023
К концу месяца в городе модернизируют 77 регулировщиков
В Улан-Удэ пенсионерку-инвалида выгнали из единственного жилья
В Улан-Удэ пенсионерку-инвалида выгнали из единственного жилья
Общество, 26.09.2023
Аварийный дом обесточили и заколотили там окна
Селенга в Улан-Удэ продолжает стремительно снижаться
Селенга в Улан-Удэ продолжает стремительно снижаться
Общество, 26.09.2023
За сутки она опустилась ещё на 3 сантиметра 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^