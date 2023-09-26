Часть горожан трудятся исключительно ради денег
28% жителей бурятской столицы – то есть чуть более четверти – признались, что на работе их вдохновляет лишь зарплата. Это выяснили сотрудники сервиса по поиску работы SuperJob после опроса, который проводился с 20 по 22 сентября.
Ещё 7% горожан мотивирует достижение поставленных целей, сам трудовой процесс и возможность приносить кому-то пользу, 6% получают удовольствие от общения с людьми и 5% – от царящей в коллективе атмосферы. Ещё 3% признались, что их воодушевляет возможность творить и самореализовываться и 1% – заниматься любимым делом.
Интерес к работе, новые задачи и вызовы, развитие способностей, постоянное обучение и возможность применить свои знания и опыт подстёгивает по 1% респондентов. Среди других источников вдохновения – благодарность клиентов, оценка труда, порядок, свобода выбора, возможность оказывать влияние на процессы, стабильность и уважение к профессии в обществе. А каждого десятого улан-удэнца (10%) вообще ничего не вдохновляет на работе.
Мужчин, как правило, мотивируют зарплата, процесс и простор для творчества, женщин – возможность приносить пользу, общаться с людьми и самореализовываться.
Улан-удэнцев на работе сильнее всего вдохновляет зарплата
Общество, Фото:
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