Представители республики успешно покорили «АгроКосмос»
В Новосибирске завершился финал всероссийского конкурса «АгроНТРИ-2023». На протяжении двух дней в Новосибирском государственном аграрном университете шли соревнования, в которых приняли участие учащиеся сельских школ из 7 регионов России. Команды представляли разные аграрные вузы страны: Бурятскую, Приморскую, Кузбасскую сельхозакадемии, Алтайский, Новосибирский, Омский аграрные университеты и Арктический агротехнологический университет.
Участники из Бурятии соревновались в выполнении конкурсных заданий по направлениям «АгроКосмос», «АгроМетео» и «АгроБио», демонстрируя свои знания и практические навыки в применении различных цифровых и роботизированных технологий в сельском хозяйстве.
На торжественном закрытии финальных соревнований конкурса были подведены итоги. Школьники из Бурятии заняли следующие места:
- Номинация «АгроКосмос» - 3 место;
- Номинация «АгроБио» - 5 место;
- Номинация «АгроМетео» - 6 место.
Школьники из Бурятии стали призёрами всероссийского конкурса
Общество, Фото:
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