Школьники из Бурятии стали призёрами всероссийского конкурса

Представители республики успешно покорили «АгроКосмос»



В Новосибирске завершился финал всероссийского конкурса «АгроНТРИ-2023». На протяжении двух дней в Новосибирском государственном аграрном университете шли соревнования, в которых приняли участие учащиеся сельских школ из 7 регионов России. Команды представляли разные аграрные вузы страны: Бурятскую, Приморскую, Кузбасскую сельхозакадемии, Алтайский, Новосибирский, Омский аграрные университеты и Арктический агротехнологический университет.



Участники из Бурятии соревновались в выполнении конкурсных заданий по направлениям «АгроКосмос», «АгроМетео» и «АгроБио», демонстрируя свои знания и практические навыки в применении различных цифровых и роботизированных технологий в сельском хозяйстве.



На торжественном закрытии финальных соревнований конкурса были подведены итоги. Школьники из Бурятии заняли следующие места:

- Номинация «АгроКосмос» - 3 место;

- Номинация «АгроБио» - 5 место;

- Номинация «АгроМетео» - 6 место.

