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В Бурятии волонтёры убрались на берегу Байкала

В Бурятии волонтёры убрались на берегу Байкала
Общество,  Фото:лицей №9
Было очищено 2,5 километра берега

20 сентября, когда в России отмечается День общественно полезного человека, на уборку байкальского берега в Бурятии вышли сотрудники Байкальского заповедника, волонтёры – ребята из «РЖД лицея № 9» и взрослые добровольцы. В этот день 48 участников акции убрали мусор на побережье Байкала в районе визит-центра «Байкал заповедный», в окрестностях историко-мемориального комплекса «Байкальская переправа» и вдоль экологической тропы «Танхойская верста», очистив 2,5 километра берега озера.

Участники собрали почти 1,5 кубометра разного мусора, в том числе 0,4 куб. м отходов, которые будут переданы на переработку: алюминий, стеклянные и пластиковые бутылки.

- Среди нетипичных находок этого солнечного дня оказались валенки в ведре (они явно не из русской народной песни – те берегли и подшивали), туфелька одинокая (только не хрустальная, а кожаная), склянка тёмного стекла (но не та, в которой у Булата Окуджавы «роза красная цвела гордо и неторопливо»), - сообщили в Байкальском заповеднике.

Напомним, что в течение летнего сезона 185 человек стали участниками акции «Вода России», проходившей на базе Байкальского заповедника. На участках побережья южного Байкала и на берегах заповедных речек вместе трудились и сотрудники заповедника, и волонтёры. Собранный мусор увозили на полигон, а раздельно собранные отходы доставлены в город Шелехов для вторичного использования. В общей сложности на переработку передано больше 2,5 тонн рассортированного мусора (2521 кг). Вторсырьём стали стекло, картон, канистры, пластиковые бутылки, целлофан, металлические и алюминиевые банки. Самыми юными участниками акции стали первоклассник Тимур Л. и восьмилетний Ярослав Ч. из посёлка Танхой. А самыми взрослыми волонтёрами, приехавшими на Байкал, чтобы помочь природе, были Светлана Сергеевна Шаргина из Екатеринбурга и Виктор Алексеевич Смирнов из Анапы.
Бурятия заповедник Байкал уборка мусора акция волонтеры

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