Они заявили, что обочины там сделали «неадекватно»
Жители тарбагатайского села Нижний Саянтуй недовольны развязкой возле новой школы. По их словам, обочины на дороге по направлению из города «сделаны не совсем адекватно».
- В темноте большая вероятность влететь в яму на краю асфальта. Будут сглаживать? – поинтересовались люди в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».
В Минтрансе РБ пояснили, что на этом участке запланировали дорожные работы – фрезерование и устройство сопряжения, отсыпка обочин щебёночно-песчаной смесью и нанесение краевой линии разметки.
В Бурятии сельчане пожаловались на развязку у новой школы
Общество, Фото:
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