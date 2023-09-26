Мэрия рассказала, где приобрести дрова
Администрация столицы Бурятии определила восемь площадок по продаже дров населению в городе Улан-Удэ. Они будут продаваться по следующим адресам:
В Улан-Удэ определили площадки для продажи дров
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Акцию провели в Советском районе
Участие в соревнованиях приняли лица с ПОДА
Определены первые получатели региональных почётных знаков
С юбилеем поздравили Анну Чебунину
Мэрия рассказала, где приобрести дрова
Состоялась церемония закрытия международного кинофестиваля «Человек и Природа»
Открытые пески превратят в многоярусные лесопастбища
Общекомандная награда досталась Иволгинскому району
Спортсмены победили в смешанном и мужском парных разрядах
Также они помолятся за их скорейшее возвращение домой
Они утверждают, что по селу бегают собаки размером с детей
Люди вынуждены глотать пыль и ходить по перекопанным улицам
Обновлённый «Ульгэр» станет вдвое больше
«За» выступили большинство горожан, получающих менее 30 тысяч
В Оке разгребают последствия обильных осадков