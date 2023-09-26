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В Улан-Удэ определили площадки для продажи дров

В Улан-Удэ определили площадки для продажи дров
Общество,  Фото:pixabay.com
Мэрия рассказала, где приобрести дрова

Администрация столицы Бурятии определила восемь площадок по продаже дров населению в городе Улан-Удэ. Они будут продаваться по следующим адресам:



Улан-Удэ дрова

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