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Лесники Бурятии убрали более 20 кубов мусора

Лесники Бурятии убрали более 20 кубов мусора
Общество,  Фото:РАЛХ
Жителей просят выбрасывать мусор в специально отведённые места

В 600 метрах от посёлка Усть-Баргузин Баргузинского района Бурятии восемь сотрудников лесничества ликвидировали бытовую свалку на площади 0,012 га. Мусор был собран в мешки и выгружен в контейнеры регионального оператора «Экоальянс», сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.


- Строительный мусор, канистры, пакеты, банки, бутылки и это только малая часть того, что мы убрали. В прошлом году у нас закрыли полигон ТБО и жители безответственно вывозят мусор в лес. В этом году нами выявлены нарушители и составлено четыре протокола за несоблюдение правил санитарной безопасности. Благодарим «Экоальянс» за сотрудничество. Ну, а жителям хотим напомнить, что мусор разрешено выбрасывать только в специально отведённых местах, – поделился лесничий Евгений Зыков.

Уборки в лесу проводятся в рамках акции «Сохраним лес» в соответствии с целями и задачами национального проекта «Экология». 

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