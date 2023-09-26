Лесники Бурятии убрали более 20 кубов мусора









В 600 метрах от посёлка Усть-Баргузин Баргузинского района Бурятии восемь сотрудников лесничества ликвидировали бытовую свалку на площади 0,012 га. Мусор был собран в мешки и выгружен в контейнеры регионального оператора «Экоальянс», сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.- Строительный мусор, канистры, пакеты, банки, бутылки и это только малая часть того, что мы убрали. В прошлом году у нас закрыли полигон ТБО и жители безответственно вывозят мусор в лес. В этом году нами выявлены нарушители и составлено четыре протокола за несоблюдение правил санитарной безопасности. Благодарим «Экоальянс» за сотрудничество. Ну, а жителям хотим напомнить, что мусор разрешено выбрасывать только в специально отведённых местах, – поделился лесничий Евгений Зыков.Уборки в лесу проводятся в рамках акции «Сохраним лес» в соответствии с целями и задачами национального проекта «Экология».