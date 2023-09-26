Участие в соревнованиях приняли лица с ПОДА
На прошлой неделе чемпионат Бурятии по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата выявил сильнейших в нескольких дисциплинах. 45 спортсменов из семи команд состязались в беге на колясках, толкании ядра и прыжках в длину.
В беге на дистанции 100 метров в классе «Т53, Т54» сразу двое представителей команды Октябрьского района Денис Борисов и Галина Гармаева заняли позицию лидеров чемпионата.
Победными результатами в забеге на дистанции 60 метров в классе «Т37, Т38» могут похвастаться Иван Михайлов из Загорска и Марина Сутемьева из Еравнинского района, а также Мунко Гармаев, представляющий Железнодорожный район, и член команды Иволгинского района Алина Балдандоржиева в классе «Т46».
В толкании ядра наилучшим образом себя проявили Денис Борисов из команды Октябрьского района и Елена Цыбендоржиева из Джидинского района в классе «F53, F54», а в классе «F42- F44» – Иван Степанов и Ольга Колодина, представляющие команду Загорска.
Спортсмены Иволгинского района – Баир Индраев и Алина Балдандоржиева заняли высшую ступень пьедестала в прыжках в длину в классе «F46». Такой же успех настиг Ивана Михайлова из Загорска и Оксану Батуеву из Джидинского района в классе «F37, F38». Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
В Бурятии разыграны медали легкоатлетического чемпионата
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