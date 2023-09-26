26 сентября

25 сентября

Популярное

В Бурятии разыграны медали легкоатлетического чемпионата

В Бурятии разыграны медали легкоатлетического чемпионата
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Участие в соревнованиях приняли лица с ПОДА

На прошлой неделе чемпионат Бурятии по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата выявил сильнейших в нескольких дисциплинах. 45 спортсменов из семи команд состязались в беге на колясках, толкании ядра и прыжках в длину.

В беге на дистанции 100 метров в классе «Т53, Т54» сразу двое представителей команды Октябрьского района Денис Борисов и Галина Гармаева заняли позицию лидеров чемпионата.

Победными результатами в забеге на дистанции 60 метров в классе «Т37, Т38» могут похвастаться Иван Михайлов из Загорска и Марина Сутемьева из Еравнинского района, а также Мунко Гармаев, представляющий Железнодорожный район, и член команды Иволгинского района Алина Балдандоржиева в классе «Т46».

В толкании ядра наилучшим образом себя проявили Денис Борисов из команды Октябрьского района и Елена Цыбендоржиева из Джидинского района в классе «F53, F54», а в классе «F42- F44» – Иван Степанов и Ольга Колодина, представляющие команду Загорска.

Спортсмены Иволгинского района – Баир Индраев и Алина Балдандоржиева заняли высшую ступень пьедестала в прыжках в длину в классе «F46». Такой же успех настиг Ивана Михайлова из Загорска и Оксану Батуеву из Джидинского района в классе «F37, F38». Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

Бурятия легкая атлетика спорт чемпионат лица с ПОДА

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

10 отцов Иркутской области наградят знаком «Отцовская доблесть»
10 отцов Иркутской области наградят знаком «Отцовская доблесть»
Общество, 26.09.2023
Определены первые получатели региональных почётных знаков
В Улан-Удэ определили площадки для продажи дров
В Улан-Удэ определили площадки для продажи дров
Общество, 26.09.2023
Мэрия рассказала, где приобрести дрова
Объявлены победители Байкальского кинофестиваля
Объявлены победители Байкальского кинофестиваля
Общество, 26.09.2023
Состоялась церемония закрытия международного кинофестиваля «Человек и Природа»
В Бурятии будут бороться с опустыниванием земель
В Бурятии будут бороться с опустыниванием земель
Общество, 26.09.2023
Открытые пески превратят в многоярусные лесопастбища
В Бурятии разыграли кубок республики по тайскому боксу
В Бурятии разыграли кубок республики по тайскому боксу
Общество, 26.09.2023
Общекомандная награда досталась Иволгинскому району
Теннисисты Бурятии завоевали 7 наград всероссийских соревнований
Теннисисты Бурятии завоевали 7 наград всероссийских соревнований
Общество, 26.09.2023
Спортсмены победили в смешанном и мужском парных разрядах
В Бурятии шаманы помолятся за участников СВО
В Бурятии шаманы помолятся за участников СВО
Общество, 26.09.2023
Также они помолятся за их скорейшее возвращение домой
Жители райцентра в Бурятии продолжают прятаться от огромных псов
Жители райцентра в Бурятии продолжают прятаться от огромных псов
Общество, 26.09.2023
Они утверждают, что по селу бегают собаки размером с детей
Дорожный долгострой в столице Бурятии превратился в полосу препятствий
Дорожный долгострой в столице Бурятии превратился в полосу препятствий
Общество, 26.09.2023
Люди вынуждены глотать пыль и ходить по перекопанным улицам
Улан-удэнцы с маленькой заплатой горячо поддержали отмену НДФЛ
Улан-удэнцы с маленькой заплатой горячо поддержали отмену НДФЛ
Общество, 26.09.2023
«За» выступили большинство горожан, получающих менее 30 тысяч
В районе Бурятии после сентябрьского снегопада наступил «конец света»
В районе Бурятии после сентябрьского снегопада наступил «конец света»
Общество, 26.09.2023
В Оке разгребают последствия обильных осадков
Колония в Улан-Удэ провела День открытых дверей
Колония в Улан-Удэ провела День открытых дверей
Общество, 26.09.2023
Родственники встретились с осуждёнными  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^