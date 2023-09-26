Победителем спартакиады стала РСШОР
В Бурятии прошла спартакиада работников физической культуры и спорта республики. Она объединила тех, кто непосредственно работает в этой отрасли. Это спортивные школы Улан-Удэ и районов, министерство спорта и молодёжной политики региона, а также подведомственные ему учреждения.
Как сообщает пресс-служба ведомства, представители 19 команд состязались в таких дисциплинах, как футбол, настольный теннис, волейбол и дартс.
Победу в командном зачёте по итогам спартакиады одержала республиканская спортивная школа олимпийского резерва. Команда показала лучшие результаты в настольном теннисе и дартсе. На втором месте управление спорта и молодёжной политики администрации Заиграевского района, сумевшая показать слаженную игру в волейболе. Тройку лидеров замкнула спортивная школа «Тунка». Представители этой команды добились призовых мест в двух состязаниях: второе место – футбол и третье – волейбол.
В Бурятии состязались работники физической культуры
Общество, Фото:
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