В Бурятии состязались работники физической культуры

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Победителем спартакиады стала РСШОР



В Бурятии прошла спартакиада работников физической культуры и спорта республики. Она объединила тех, кто непосредственно работает в этой отрасли. Это спортивные школы Улан-Удэ и районов, министерство спорта и молодёжной политики региона, а также подведомственные ему учреждения.



Как сообщает пресс-служба ведомства, представители 19 команд состязались в таких дисциплинах, как футбол, настольный теннис, волейбол и дартс.



Победу в командном зачёте по итогам спартакиады одержала республиканская спортивная школа олимпийского резерва. Команда показала лучшие результаты в настольном теннисе и дартсе. На втором месте управление спорта и молодёжной политики администрации Заиграевского района, сумевшая показать слаженную игру в волейболе. Тройку лидеров замкнула спортивная школа «Тунка». Представители этой команды добились призовых мест в двух состязаниях: второе место – футбол и третье – волейбол.



