В Бурятии будут бороться с опустыниванием земель

Общество, Фото: пресс-служба МСХиП РБ

Открытые пески превратят в многоярусные лесопастбища



Бурятия стала одним из 14 регионов, где будут бороться с опустыниванием земель. Директор федерального научного центра агроэкологии Российской академии наук Александр Беляев и академик РАН Константин Кулик встретились с министром сельского хозяйства РБ Галсаном Дареевым для обсуждения готовности республики заняться восстановлением плодородия почв.



Для этого ФНЦ совместно со сформированной группой от региона будет разработана подробная программа с научными рекомендациями, которая будет реализована в Бурятии.



- Сотрудники центра по борьбе с опустыниванием территорий создали уникальную технологию закрепления открытых песков по типу многоярусных лесопастбищ. У этой разработки нет аналогов в мировой практике. Она позволяет за период от 3 до 5 лет превратить открытые пески в полноценные пастбища, - сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ.



Россия уже сталкивалась с проблемой опустынивания в 80-е годы, когда в Дагестане и Калмыкии возникли большие очаги открытых песков из-за большой нагрузки на земли и выпаса большого количества скота в течении долгого периода. Тогда впервые и была применена схема по борьбе с опустыниванием.



Напомним, что национальная программа действий по борьбе с опустыниванием будет создана до конца 2024 года для 14 российских регионов, куда кроме Бурятии вошли Астраханская, Волгоградская, Ростовская и Саратовская области, Ставропольский край, юг Алтайского и Красноярского краёв, Калмыкия, Дагестан, Татарстан, Хакасия, Тува и Чечня.

