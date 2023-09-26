Все желающие смогут полюбоваться оттуда на Тамчинскую долину
Представители АНО «Событие», которую возглавляет известный общественник и экоактивист Чингис Болотов, обустроили смотровую площадку на берегу озера Гусиное в Селенгинском районе. С неё открывается потрясающий вид на Тамчинскую долину. Это место общественники выбрали вместе с главой муниципального образования Станиславом Гармаевым и согласовали с настоятелем Тамчинского дацана Солбон-ламой
- Рядом с площадкой расположился наш фирменный аутентичный стенд, который рассказывает об истории места и знакомит с правилами поведения на Байкале, – написал Чингис Болотов на своей странице во «ВКонтакте».
Там же появилась специальная конструкция для повязывания хии-морин. Активистам помог мастер по дереву из Иволгинского района Константин Поспелов.
- Аутентичные стенды сделал наш экодруг, талантливый художник из Словакии Мариан Иванчак. Очертания информационных щитов выполнены в форме буддийских дацанов, – пояснил руководитель АНО «Событие».
Перед открытием арт-объектов волонтёры устроили две акции по уборке мусора на побережье Гусинки. Кстати, местные жители пообещали общественникам присматривать за новым местом отдыха. Смотровую площадку оборудовали в рамках проекта «Большая вода начинается с малой».
Возле Гусиного озера в Бурятии появилась смотровая площадка
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