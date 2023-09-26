26 сентября

25 сентября

Популярное

Возле Гусиного озера в Бурятии появилась смотровая площадка

Возле Гусиного озера в Бурятии появилась смотровая площадка
Общество,  Фото:Ч. Болотов
Все желающие смогут полюбоваться оттуда на Тамчинскую долину

Представители АНО «Событие», которую возглавляет известный общественник и экоактивист Чингис Болотов, обустроили смотровую площадку на берегу озера Гусиное в Селенгинском районе. С неё открывается потрясающий вид на Тамчинскую долину. Это место общественники выбрали вместе с главой муниципального образования Станиславом Гармаевым и согласовали с настоятелем Тамчинского дацана Солбон-ламой

- Рядом с площадкой расположился наш фирменный аутентичный стенд, который рассказывает об истории места и знакомит с правилами поведения на Байкале, – написал Чингис Болотов на своей странице во «ВКонтакте».

Там же появилась специальная конструкция для повязывания хии-морин. Активистам помог мастер по дереву из Иволгинского района Константин Поспелов.

- Аутентичные стенды сделал наш экодруг, талантливый художник из Словакии Мариан Иванчак. Очертания информационных щитов выполнены в форме буддийских дацанов, – пояснил руководитель АНО «Событие».

Перед открытием арт-объектов волонтёры устроили две акции по уборке мусора на побережье Гусинки. Кстати, местные жители пообещали общественникам присматривать за новым местом отдыха. Смотровую площадку оборудовали в рамках проекта «Большая вода начинается с малой». 
смотровая площадка волонтёры озеро Гусиное экологическая акция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ учреждение с нарушением провело закупку
В Улан-Удэ учреждение с нарушением провело закупку
Общество, 26.09.2023
Директора учреждения привлекли к административной ответственности 
В селе в Бурятии с горем пополам благоустроили дворы
В селе в Бурятии с горем пополам благоустроили дворы
Общество, 26.09.2023
Там заасфальтировали только часть придомовой территории и установили скамейки без сидений 
Возле Гусиного озера в Бурятии появилась смотровая площадка
Возле Гусиного озера в Бурятии появилась смотровая площадка
Общество, 26.09.2023
Все желающие смогут полюбоваться оттуда на Тамчинскую долину
В Улан-Удэ множатся умные светофоры
В Улан-Удэ множатся умные светофоры
Общество, 26.09.2023
К концу месяца в городе модернизируют 77 регулировщиков
В Улан-Удэ пенсионерку-инвалида выгнали из единственного жилья
В Улан-Удэ пенсионерку-инвалида выгнали из единственного жилья
Общество, 26.09.2023
Аварийный дом обесточили и заколотили там окна
Селенга в Улан-Удэ продолжает стремительно снижаться
Селенга в Улан-Удэ продолжает стремительно снижаться
Общество, 26.09.2023
За сутки она опустилась ещё на 3 сантиметра 
Военного из Бурятии представили к званию Героя России
Военного из Бурятии представили к званию Героя России
Общество, 26.09.2023
Он вместе с боевыми товарищами отбил атаку 12 штурмовиков ВСУ
В Улан-Удэ водителя через суд лишили прав
В Улан-Удэ водителя через суд лишили прав
Общество, 26.09.2023
Мужчина состоит на учёте в наркодиспансере
В Бурятию под конец сентября нагрянула зима
В Бурятию под конец сентября нагрянула зима
Общество, 26.09.2023
Районы республики завалило снегом
В Бурятии убийца выплатил миллион дочери потерпевшей
В Бурятии убийца выплатил миллион дочери потерпевшей
Общество, 26.09.2023
Выплаты контролировали судебные приставы
«Орёт на всех, хохочет»: В Бурятии сельчан пугает школьный вахтёр
«Орёт на всех, хохочет»: В Бурятии сельчан пугает школьный вахтёр
Общество, 26.09.2023
Мужчину обвинили в неадекватном поведении, но руководство СОШ встало на его защиту
В Бурятии определились с руководителем аппарата Народного Хурала
В Бурятии определились с руководителем аппарата Народного Хурала
Общество, 26.09.2023
Им вновь стал экс-замминистра сельского хозяйства
В Улан-Удэ возобновят пленэры
В Улан-Удэ возобновят пленэры
Общество, 26.09.2023
Художники порисуют в парке акварелью

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^