Росгвардейцы Бурятии провели уроки информационной безопасности







Профилактическую беседу в Таксимовской средней общеобразовательной школе № 3 сотрудники отделения вневедомственной охраны Росгвардии по Муйскому району провели совместно с участковым уполномоченным полиции территориального ОВД, сообщает пресс-служба ведомства.







Профилактические беседы и уроки информационной безопасности в интернете прошли в средних общеобразовательных школах республики. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии рассказали школьникам о различных проявлениях экстремизма и терроризма в сети.Распространение в социальных сетях информации, направленной на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение человеческого достоинства, в том числе по национальному признаку, является одной из форм экстремизма. Сотрудники Росгвардии дали рекомендации, как вести себя, чтобы не попасть под негативное и опасное влияние различных групп.- Нужно быть предусмотрительными, оставляя свои комментарии под различными постами в соцсетях, сохраняя в своём аккаунте какой-либо контент. За проявление экстремизма и терроризма действующим законодательством предусмотрена ответственность, - отметил начальник ПЦО отделения вневедомственной охраны Росгвардии по Прибайкальскому району майор полиции Вячеслав Кичеков.В школе № 47 имени Героя России Максима Концова росгвардейцы пригласили на урок представителей Буддийской традиционной Сангхи России. Священнослужители рассказали кадетам о ценности живого общения между собой, о том, как важно поддерживать друг друга и помогать в трудных ситуациях.