К концу месяца в городе модернизируют 77 регулировщиков
В столице Бурятии продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Эта работа ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас к центру управления ИТС подключают светофоры, рассказали в правительстве Бурятии.
Всего к концу сентября в Улан-Удэ модернизируют 77 таких искусственных регулировщиков, установят 132 обзорных камеры и 205 транспортных детекторов. Всё это позволит оптимизировать дорожное движение в городе.
Полноценный мониторинг за ним и координирование транспортного потока ведётся уже на 21 магистральной улице, включая Бабушкина, Боевая, Борсоева, Дорожная, Иволгинская, Лимонова, Николая Петрова, Революции 1905 года и три проспекта – 50-летия Октября, Автомобилистов и Строителей. Кроме того, пассажиры могут отслеживать время прибытия автобусов и трамваев по 38 мультимедийным информационным табло, расположенным на остановках.
В Улан-Удэ множатся умные светофоры
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