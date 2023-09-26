В Улан-Удэ множатся умные светофоры

К концу месяца в городе модернизируют 77 регулировщиков



В столице Бурятии продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Эта работа ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас к центру управления ИТС подключают светофоры, рассказали в правительстве Бурятии.



Всего к концу сентября в Улан-Удэ модернизируют 77 таких искусственных регулировщиков, установят 132 обзорных камеры и 205 транспортных детекторов. Всё это позволит оптимизировать дорожное движение в городе.



Полноценный мониторинг за ним и координирование транспортного потока ведётся уже на 21 магистральной улице, включая Бабушкина, Боевая, Борсоева, Дорожная, Иволгинская, Лимонова, Николая Петрова, Революции 1905 года и три проспекта – 50-летия Октября, Автомобилистов и Строителей. Кроме того, пассажиры могут отслеживать время прибытия автобусов и трамваев по 38 мультимедийным информационным табло, расположенным на остановках.

