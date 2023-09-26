Объявлены победители Байкальского кинофестиваля

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Состоялась церемония закрытия международного кинофестиваля «Человек и Природа»



На церемонии закрытия 22-го Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» имени В. Г. Распутина, которая прошла 25 сентября в Иркутске, объявили победителей.



Члены жюри подвели итоги конкурсной программы. В ней принимали участие 35 фильмов из 17 стран мира: девять документальных, восемь научно-популярных, шесть игровых, 12 анимационных. Кроме этого, отдельное жюри оценивало шесть полнокупольных фильмов.



Гран-при кинофорума – 300 тысяч рублей – в этом году завоевал российский игровой фильм «Под вечным синим небом» (12+) режиссёра Елены Емельяновой. Награду победителю вручил председатель жюри фестиваля «Человек и Природа», продюсер, заместитель исполнительного директора фонда поддержки регионального кинематографа Дмитрий Якунин. Приз имени Михаила Ромма за лучший документальный фильм получила лента «Слёзы на песке» (Франция, 12+) режиссёра Хамида Сардара. В номинации «Лучший научно-популярный фильм» приз имени Ивана Черского присуждён иркутскому кинодокументалисту Юлии Бывшевой за фильм «Шишкинские писаницы» (12+). Лучшим игровым фильмом стала работа режиссёра Михаила Расходникова «Дух Байкала» (6+). Ему был вручён приз имени Леонида Гайдая. Награда за лучший анимационный фильм досталась работе «Белый-белый день» (12+) Василия Чиркова (Россия).



Режиссёр Владимир Марин объявил победителя среди в номинации «Полнокупольный фильм». Приз имени Дон-Отелло получила работа «Стая» (Германия, 12+) режиссёра Мартина Исаака де Хира. За остроту поставленной экологической проблемы приз «Байкал» был вручён фильму «Жизнь в капле воды» (12+) иранского режиссёра Фаршида Азари. Также были присуждены призы молодёжного жюри за фильм «Тоска по льду» (Нидерланды, 12+) режиссёра Окки Поортвлит, зрительских симпатий - игровой фильм «Мешок картошки» (Россия, 12+) режиссёра Марты Котовой, СМИ-сообщества - «Шишкинские писаницы» (12+) Юлии Бывшевой.



- В этом году программа фестиваля была очень разнообразной. В Иркутский областной кинофонд поступило 912 заявок из 72 стран мира. Тематически картины охватили практически все экологические проблемы, которые сегодня актуальны во взаимоотношениях человека и природы. Очень широко была представлена география: Россия, Франция, Нидерланды, Иран, Французская Полинезия, Словения, США, Великобритания, - отметил директор Иркутского областного кинофонда Андрей Сальников.



Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, фестивальная программа продлится до 30 сентября.



