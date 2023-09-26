26 сентября

25 сентября

Популярное

В Улан-Удэ пенсионерку-инвалида выгнали из единственного жилья

В Улан-Удэ пенсионерку-инвалида выгнали из единственного жилья
Общество,  Фото:Народный фронт Бурятии
Аварийный дом обесточили и заколотили там окна

В региональном отделении Народного фронта рассказали о непростой ситуации, в которой оказалась жительница бурятской столицы. Пенсионерка с инвалидностью уже третий год добивается переселения из дома на улице Терешковой, который признали аварийным ещё в 2015-ом. У женщины там была двухкомнатная неблагоустроенная квартира.

Расселить людей должны были до конца 2022-го. Как пояснили общественники, администрация Октябрьского района пообещала предоставить улан-удэнке новое жильё, но так этого и не сделала. Дело в том, что три года назад в комитете по управлению имуществом недвижимость оценили в 700 тысяч рублей. Однако пенсионерка не согласилась на эту сумму, поскольку в 2012-ом купила её за миллион.

- Чиновники подали в суд на несговорчивую женщину и принудительно изъяли единственное жилье. Окна в дом заколотили, а электроэнергию обрезали, – подчеркнули в Народном фронте.

Теперь идти женщине просто некуда. Она попросила «фронтовиков» помочь получить свой угол под старость лет. К тому же за неуплату ОДН на пенсию наложили арест, и каждый месяц с неё списывали определённую сумму в счёт долга размером в 16 тысяч. 

Все обращения к депутатам и в правительство РБ так остались без ответа. Активисты уже попросили прокуратуру провести проверку и если нарушения подтвердятся – подать в суд иск в интересах владелицы квартиры.
жилье пенсионеры ОНФ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ учреждение с нарушением провело закупку
В Улан-Удэ учреждение с нарушением провело закупку
Общество, 26.09.2023
Директора учреждения привлекли к административной ответственности 
В селе в Бурятии с горем пополам благоустроили дворы
В селе в Бурятии с горем пополам благоустроили дворы
Общество, 26.09.2023
Там заасфальтировали только часть придомовой территории и установили скамейки без сидений 
Возле Гусиного озера в Бурятии появилась смотровая площадка
Возле Гусиного озера в Бурятии появилась смотровая площадка
Общество, 26.09.2023
Все желающие смогут полюбоваться оттуда на Тамчинскую долину
В Улан-Удэ множатся умные светофоры
В Улан-Удэ множатся умные светофоры
Общество, 26.09.2023
К концу месяца в городе модернизируют 77 регулировщиков
В Улан-Удэ пенсионерку-инвалида выгнали из единственного жилья
В Улан-Удэ пенсионерку-инвалида выгнали из единственного жилья
Общество, 26.09.2023
Аварийный дом обесточили и заколотили там окна
Селенга в Улан-Удэ продолжает стремительно снижаться
Селенга в Улан-Удэ продолжает стремительно снижаться
Общество, 26.09.2023
За сутки она опустилась ещё на 3 сантиметра 
Военного из Бурятии представили к званию Героя России
Военного из Бурятии представили к званию Героя России
Общество, 26.09.2023
Он вместе с боевыми товарищами отбил атаку 12 штурмовиков ВСУ
В Улан-Удэ водителя через суд лишили прав
В Улан-Удэ водителя через суд лишили прав
Общество, 26.09.2023
Мужчина состоит на учёте в наркодиспансере
В Бурятию под конец сентября нагрянула зима
В Бурятию под конец сентября нагрянула зима
Общество, 26.09.2023
Районы республики завалило снегом
В Бурятии убийца выплатил миллион дочери потерпевшей
В Бурятии убийца выплатил миллион дочери потерпевшей
Общество, 26.09.2023
Выплаты контролировали судебные приставы
«Орёт на всех, хохочет»: В Бурятии сельчан пугает школьный вахтёр
«Орёт на всех, хохочет»: В Бурятии сельчан пугает школьный вахтёр
Общество, 26.09.2023
Мужчину обвинили в неадекватном поведении, но руководство СОШ встало на его защиту
В Бурятии определились с руководителем аппарата Народного Хурала
В Бурятии определились с руководителем аппарата Народного Хурала
Общество, 26.09.2023
Им вновь стал экс-замминистра сельского хозяйства
В Улан-Удэ возобновят пленэры
В Улан-Удэ возобновят пленэры
Общество, 26.09.2023
Художники порисуют в парке акварелью

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^