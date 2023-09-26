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Иркутск впервые примет межрегиональные соревнования по фиджитал-спорту

Иркутск впервые примет межрегиональные соревнования по фиджитал-спорту
Общество,  Фото:pixabay.com
В городе проведут этап первого чемпионата России

Межрегиональный этап первого в России чемпионата страны по фиджитал-спорту пройдёт 29 сентября в Иркутске. Ожидается, что участие в нем примут спортсмены из Владивостока, Читы, Улан-Удэ, Иркутска, Красноярска и Новосибирска. По регламенту, в межрегиональном этапе выступят восемь спортсменов.

Соревнования в Иркутске состоятся в дисциплине «фиджитал ритм-стимулятор» – это первое в истории спортивное шоу в концепции фиджитал, объединяющее соревнования в физическом и цифровом измерениях. Сильнейшего выявят в личном зачёте. Победитель межрегионального этапа пройдёт прямой отбор на первый международный мультиспортивный турнир – «Игры Будущего», который с 23 февраля по 3 марта 2024 года состоится в Казани.

Межрегиональный этап стартует в 15:00 29 сентября на базе фитнес-клуба «XFIT» в Иркутске. Вход для зрителей свободный, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

Возрастное ограничение: 6+.

Иркутск фиджитал-спорт чемпионат России спорт

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