В городе проведут этап первого чемпионата России
Межрегиональный этап первого в России чемпионата страны по фиджитал-спорту пройдёт 29 сентября в Иркутске. Ожидается, что участие в нем примут спортсмены из Владивостока, Читы, Улан-Удэ, Иркутска, Красноярска и Новосибирска. По регламенту, в межрегиональном этапе выступят восемь спортсменов.
Соревнования в Иркутске состоятся в дисциплине «фиджитал ритм-стимулятор» – это первое в истории спортивное шоу в концепции фиджитал, объединяющее соревнования в физическом и цифровом измерениях. Сильнейшего выявят в личном зачёте. Победитель межрегионального этапа пройдёт прямой отбор на первый международный мультиспортивный турнир – «Игры Будущего», который с 23 февраля по 3 марта 2024 года состоится в Казани.
Межрегиональный этап стартует в 15:00 29 сентября на базе фитнес-клуба «XFIT» в Иркутске. Вход для зрителей свободный, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Возрастное ограничение: 6+.
Иркутск впервые примет межрегиональные соревнования по фиджитал-спорту
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