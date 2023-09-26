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Селенга в Улан-Удэ продолжает стремительно снижаться

Селенга в Улан-Удэ продолжает стремительно снижаться
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За сутки она опустилась ещё на 3 сантиметра

Селенга в столице Бурятии, которая начала снижаться на минувшей неделе, продолжает отступать. За последние сутки она опустилась ещё на 3 сантиметра – до 120, а Уда – на 2, до 157.

Топить дома на берегу начинает при критической отметке в 330 и 400 см соответственно, а для выхода обеих рек на пойму нужно 230.

Река Баргузин в одноимённом селе наконец-то вернулась в русло. Уровень Байкала всё тот же – 457,17 метра по тихоокеанской системе высот.
Селенга Уда реки

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