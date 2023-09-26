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Военного из Бурятии представили к званию Героя России

Военного из Бурятии представили к званию Героя России
Общество,  Фото:кадры боя / официальный telegram-канал Минобороны РФ
Он вместе с боевыми товарищами отбил атаку 12 штурмовиков ВСУ

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу представил к званию Героя Российской Федерации военнослужащего из Бурятии Ивана Калашникова с позывным «Большой». Об этом сообщили накануне в официальном telegram-канале ведомства.

Нашего земляка решили удостоить этого звания за мужество и героизм, проявленные при отражении атаки ВСУ около населённого пункта Урожайное на Южно-Донецком направлении. Тогда пять российских бойцов под командованием замкомвзвода Калашникова отбили атаку 12 украинских штурмовиков и заставили их бежать. Двое наших военных при этом получили ранения.

- Командир подразделения с позывным «Большой» умело руководил своими подчинёнными и при этом принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника и ведя постоянный прицельный огонь по наступающим. Ещё двое бойцов работали по штурмовикам ВСУ с флангов из блиндажей, – подчеркнули в Минобороны. – Подразделение действовало слаженно, как один организм. Из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство.

Глава Бурятии рассказал в своём канале в Telegram, что сам Иван – родом из мухоршибирского села Новый Заган.

- Он был мобилизован и сейчас служит в должности заместителя командира взвода, – уточнил Алексей Цыденов.
военнослужащие Герой России минобороны

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