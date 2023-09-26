В Бурятию под конец сентября нагрянула зима

Районы республики завалило снегом
Накануне в отдалённый район Бурятии – Окинский – пришла зима. Сразу на несколько сёл обрушился снег. Фото с покрытыми им землёй и деревьями разместили в группе «Ока-инфо 24/7».
Из-за ухудшения погоды там ввели режим повышенной готовности, а автомобилистов при возможности призвали отказаться от дальних поездок. На подъёме Шагай Дабан проезд транспорта оказался затруднён.
Снег также выпал в Закаменском и Тункинском районах. К слову, в Оке такое явление – не редкость. Оно отмечалось в июле 2018-го
, в мае
и в сентябре
2020-го, а потом ещё – в августе 2021-го
. Осадки там были и в мае 2023-го. Местных жителей такие погодные сюрпризы давно уже не удивляют.
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