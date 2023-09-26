В Бурятии убийца выплатил миллион дочери потерпевшей

Выплаты контролировали судебные приставы



64-летнего жителя Бурятии, осуждённого за убийство матери своей жены, приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд присудил выплатить дочери потерпевшей 1 миллион рублей.



После возбуждения исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на 50 процентов пенсии и заработной платы, которую должник получает, устроившись работать в колонии.



- Процесс взыскания с должников, отбывающих наказание, регламентирован федеральным законодательством. Если осуждённый работает в исправительной колонии и получает заработную плату, то судебный пристав-исполнитель выносит постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника и направляет его в бухгалтерию исправительного учреждения, - отмечает главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.



По мере поступления выплат деньги перечислялись взыскателю. На сегодняшний день имеющаяся задолженность полностью погашена, сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Бурятии.

