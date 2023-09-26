26 сентября

25 сентября

Популярное

«Орёт на всех, хохочет»: В Бурятии сельчан пугает школьный вахтёр

«Орёт на всех, хохочет»: В Бурятии сельчан пугает школьный вахтёр
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчину обвинили в неадекватном поведении, но руководство СОШ встало на его защиту

Жители Бурятии пожаловались на вахтёра, который работает в одной из СОШ Прибайкальского района. По словам местных и самих учеников, он ведёт себя неадекватно.

- Орёт на всех, хохочет, по выходным, оказывается, пьёт, а потом вот такой интересный на работу идёт, – говорится в сообщении, опубликованном в районной группе «Прибайкалье-инфо.24/7». – Там дети, а они теперь языкастые. А если у него с будуна заглючит в голове? На него уже жаловались.

Сельчане опасаются, что школьный сторож может как-то навредить детям. Исполняющая обязанности директора учебного заведения Валентина Арефьева сообщила, что мужчина работает в учебном заведении уже шестой год.

- Всё это время он неукоснительно выполнял и выполняет должностную инструкцию. Что касается поведения, дети иногда сами провоцируют конфликтные ситуации. В данном случае сотруднику сделали замечание, которое он принял к сведению, – отметила и. о. директора.

По её словам, вахтёр не появляется на работе в состоянии алкогольного опьянения. «После выходных он адекватен», – подчеркнула Валентина Арефьева. 
школа жалоба дети

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Селенга в Улан-Удэ продолжает стремительно снижаться
Селенга в Улан-Удэ продолжает стремительно снижаться
Общество, 26.09.2023
За сутки она опустилась ещё на 3 сантиметра 
Военного из Бурятии представили к званию Героя России
Военного из Бурятии представили к званию Героя России
Общество, 26.09.2023
Он вместе с боевыми товарищами отбил атаку 12 штурмовиков ВСУ
В Улан-Удэ водителя через суд лишили прав
В Улан-Удэ водителя через суд лишили прав
Общество, 26.09.2023
Мужчина состоит на учёте в наркодиспансере
В Бурятию под конец сентября нагрянула зима
В Бурятию под конец сентября нагрянула зима
Общество, 26.09.2023
Районы республики завалило снегом
В Бурятии убийца выплатил миллион дочери потерпевшей
В Бурятии убийца выплатил миллион дочери потерпевшей
Общество, 26.09.2023
Выплаты контролировали судебные приставы
«Орёт на всех, хохочет»: В Бурятии сельчан пугает школьный вахтёр
«Орёт на всех, хохочет»: В Бурятии сельчан пугает школьный вахтёр
Общество, 26.09.2023
Мужчину обвинили в неадекватном поведении, но руководство СОШ встало на его защиту
В Бурятии определились с руководителем аппарата Народного Хурала
В Бурятии определились с руководителем аппарата Народного Хурала
Общество, 26.09.2023
Им вновь стал экс-замминистра сельского хозяйства
В Улан-Удэ возобновят пленэры
В Улан-Удэ возобновят пленэры
Общество, 26.09.2023
Художники порисуют в парке акварелью
В Забайкалье приедут чемпионы мира по самбо
В Забайкалье приедут чемпионы мира по самбо
Общество, 26.09.2023
В Чите состоятся международные соревнования по боевому самбо
«Не лечение, а мучение»: Улан-удэнцы пожаловались на «жесть» в инфекционной больнице
«Не лечение, а мучение»: Улан-удэнцы пожаловались на «жесть» в инфекционной больнице
Общество, 26.09.2023
В соцсетях вокруг медучреждения разгорелся громкий скандал

В Улан-Удэ ищут хозяев для собаки, получившей страшную травму
В Улан-Удэ ищут хозяев для собаки, получившей страшную травму
Общество, 26.09.2023
После неё животное целый месяц приходило в себя
В Бурятии разгуляется непогода
В Бурятии разгуляется непогода
Общество, 26.09.2023
Ожидается холодный ветер с дождём 
В селе Бурятии установили огромные звёзды, ведущие к Витиму
В селе Бурятии установили огромные звёзды, ведущие к Витиму
Общество, 25.09.2023
В Романовке благоустроили сквер Победы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^