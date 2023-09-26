«Орёт на всех, хохочет»: В Бурятии сельчан пугает школьный вахтёр

Мужчину обвинили в неадекватном поведении, но руководство СОШ встало на его защиту



Жители Бурятии пожаловались на вахтёра, который работает в одной из СОШ Прибайкальского района. По словам местных и самих учеников, он ведёт себя неадекватно.



- Орёт на всех, хохочет, по выходным, оказывается, пьёт, а потом вот такой интересный на работу идёт, – говорится в сообщении, опубликованном в районной группе «Прибайкалье-инфо.24/7». – Там дети, а они теперь языкастые. А если у него с будуна заглючит в голове? На него уже жаловались.



Сельчане опасаются, что школьный сторож может как-то навредить детям. Исполняющая обязанности директора учебного заведения Валентина Арефьева сообщила, что мужчина работает в учебном заведении уже шестой год.



- Всё это время он неукоснительно выполнял и выполняет должностную инструкцию. Что касается поведения, дети иногда сами провоцируют конфликтные ситуации. В данном случае сотруднику сделали замечание, которое он принял к сведению, – отметила и. о. директора.



По её словам, вахтёр не появляется на работе в состоянии алкогольного опьянения. «После выходных он адекватен», – подчеркнула Валентина Арефьева.