Они находятся в отдалённых районах республики
В Бурятстате рассказали, сколько месторождений нефрита находится в Бурятии. Как выяснилось – 17 из всех 24, которые имеются в России. В нашей республике они сосредоточены в Муйском, Баунтовском, Окинском, Тункинском и Закаменском районах.
- Общий объём разведанных запасов нефрита в Бурятии составляет 97% от общероссийских запасов и оценивается в 26 тысяч тонн. Объём добытого в год – около полутора тысяч тонн, – подчеркнули в ведомстве.
Там добавили: нефрит – минерал, который отличается высокой прочностью. Его практически невозможно расколоть без специального оборудования. Из камня делают ювелирные украшения, посуду и предметы декора.
Из 24 нефритовых месторождений России 17 обнаружили в Бурятии
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