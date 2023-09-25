Из 24 нефритовых месторождений России 17 обнаружили в Бурятии

Они находятся в отдалённых районах республики



В Бурятстате рассказали, сколько месторождений нефрита находится в Бурятии. Как выяснилось – 17 из всех 24, которые имеются в России. В нашей республике они сосредоточены в Муйском, Баунтовском, Окинском, Тункинском и Закаменском районах.



- Общий объём разведанных запасов нефрита в Бурятии составляет 97% от общероссийских запасов и оценивается в 26 тысяч тонн. Объём добытого в год – около полутора тысяч тонн, – подчеркнули в ведомстве.



Там добавили: нефрит – минерал, который отличается высокой прочностью. Его практически невозможно расколоть без специального оборудования. Из камня делают ювелирные украшения, посуду и предметы декора.