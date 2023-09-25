25 сентября

24 сентября

Популярное

Из 24 нефритовых месторождений России 17 обнаружили в Бурятии

Из 24 нефритовых месторождений России 17 обнаружили в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они находятся в отдалённых районах республики

В Бурятстате рассказали, сколько месторождений нефрита находится в Бурятии. Как выяснилось – 17 из всех 24, которые имеются в России. В нашей республике они сосредоточены в Муйском, Баунтовском, Окинском, Тункинском и Закаменском районах.

- Общий объём разведанных запасов нефрита в Бурятии составляет 97%  от общероссийских запасов и оценивается в 26 тысяч тонн. Объём добытого в год – около полутора тысяч тонн, – подчеркнули в ведомстве.

Там добавили: нефрит – минерал, который отличается высокой прочностью. Его практически невозможно расколоть без специального оборудования. Из камня делают ювелирные украшения, посуду и предметы декора.
нефрит Бурятстат

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске описали редкое явление за век до его открытия
В Иркутске описали редкое явление за век до его открытия
Общество, 25.09.2023
Текст может являться его первым предметным описанием
В селе Бурятии впервые построят детский сад
В селе Бурятии впервые построят детский сад
Общество, 25.09.2023
Объект введут в эксплуатацию до конца этого года
Уланудэнцы выиграли интеллектуальный чемпионат
Уланудэнцы выиграли интеллектуальный чемпионат
Общество, 25.09.2023
Школьники города стали абсолютными победителями «Енисейской Знати»
В Иркутске суворовцы принесли клятву и получили именные часы
В Иркутске суворовцы принесли клятву и получили именные часы
Общество, 25.09.2023
Также им вручили благодарственные письма
Из 24 нефритовых месторождений России 17 обнаружили в Бурятии
Из 24 нефритовых месторождений России 17 обнаружили в Бурятии
Общество, 25.09.2023
Они находятся в отдалённых районах республики
В Бурятии посоревновались в пешеходном туризме
В Бурятии посоревновались в пешеходном туризме
Общество, 25.09.2023
Турнир провели в Иволгинском районе
В районе Бурятии отгремел праздник семейской культуры
В районе Бурятии отгремел праздник семейской культуры
Общество, 25.09.2023
Тарбагатайцы передали эстафету Мухоршибирскому району
В Улан-Удэ может появиться улица Алдара Цыденжапова
В Улан-Удэ может появиться улица Алдара Цыденжапова
Общество, 25.09.2023
Ей может стать улица в Октябрьском районе
Обновлённый Народный Хурал назначил сенатора от Бурятии
Обновлённый Народный Хурал назначил сенатора от Бурятии
Общество, 25.09.2023
Он досрочно сложил полномочия депутата на первой сессии
В Бурятии определились с заместителями глав хуральских комитетов
В Бурятии определились с заместителями глав хуральских комитетов
Общество, 25.09.2023
Две должности достались коммунисту и представителю ЛДПР, а «единоросса» сделали замом заочно

В центре семейской культуры Бурятии завершён капитальный ремонт
В центре семейской культуры Бурятии завершён капитальный ремонт
Общество, 25.09.2023
Открытие прошло в рамках межрегионального фестиваля старообрядческой культуры
В Улан-Удэ наградили лучшие книги Бурятии
В Улан-Удэ наградили лучшие книги Бурятии
Общество, 25.09.2023
В республике прошёл XXVIII Книжный салон
Улан-Удэ принял чемпионат Вооружённых сил РФ по пауэрлифтингу
Улан-Удэ принял чемпионат Вооружённых сил РФ по пауэрлифтингу
Общество, 25.09.2023
Троеборье выиграли спортсмены Восточного военного округа
Лучники Бурятии успешно выступили на первенстве России
Лучники Бурятии успешно выступили на первенстве России
Общество, 25.09.2023
Спортсмены завоевали награды в личных и командных соревнованиях
Автомобилистам в Улан-Удэ запретят поворачивать налево
Автомобилистам в Улан-Удэ запретят поворачивать налево
Общество, 25.09.2023
На одном из перекрёстков на неделю изменится движение транспорта

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^