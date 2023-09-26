Ожидается холодный ветер с дождём
По данным Бурятского гидрометцентра, 26 сентября южной половине республики облачно, ожидается дождь и мокрый снег, местами сильные осадки. По северной половине переменная облачность, местами небольшой дождь.
Ветер северо-восточный 6-11, в отдельных районах 15-20, по южному Прибайкалью до 24 м/с. Температура днём +9,+14, местами +3,+8, по северной половине до +19.
В Улан-Удэ временами дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура днём +12,+14.
В Бурятии разгуляется непогода
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мероприятие пройдёт в Улан-Удэ
В Романовке благоустроили сквер Победы
В городе проведут творческую встречу с известным мастером
Работы проводятся в 6 населённых пунктах
Текст может являться его первым предметным описанием
Объект введут в эксплуатацию до конца этого года
Школьники города стали абсолютными победителями «Енисейской Знати»
Также им вручили благодарственные письма
Они находятся в отдалённых районах республики
Турнир провели в Иволгинском районе
Тарбагатайцы передали эстафету Мухоршибирскому району
Ей может стать улица в Октябрьском районе
Он досрочно сложил полномочия депутата на первой сессии
Две должности достались коммунисту и представителю ЛДПР, а «единоросса» сделали замом заочно
Открытие прошло в рамках межрегионального фестиваля старообрядческой культуры