В Бурятии разгуляется непогода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ожидается холодный ветер с дождём



По данным Бурятского гидрометцентра, 26 сентября южной половине республики облачно, ожидается дождь и мокрый снег, местами сильные осадки. По северной половине переменная облачность, местами небольшой дождь.



Ветер северо-восточный 6-11, в отдельных районах 15-20, по южному Прибайкалью до 24 м/с. Температура днём +9,+14, местами +3,+8, по северной половине до +19.



В Улан-Удэ временами дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура днём +12,+14.



