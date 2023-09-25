Автомобилистам в Улан-Удэ запретят поворачивать налево

На одном из перекрёстков на неделю изменится движение транспорта
Жителей бурятской столицы предупредили об изменении схемы движения транспорта на улице Кабанская. Ровно на неделю – с 29 сентября по 5 октября – поворот налево с неё запретят.
Как пояснили во ФКУ Упрдор «Южный Байкал», на этом участке проведут дорожный эксперимент, цель которого – увеличение пропускной способности федеральной трассы Р-258 «Байкал». Когда он завершится, дорожники решат, сделать такую схему постоянной или же вернуться к прежней.
Автомобилистов призвали быть особенно внимательными при пересечении перекрёстка и руководствоваться новыми дорожными знаками.
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