Автомобилистам в Улан-Удэ запретят поворачивать налево

На одном из перекрёстков на неделю изменится движение транспорта









Как пояснили во ФКУ Упрдор «Южный Байкал», на этом участке проведут дорожный эксперимент, цель которого – увеличение пропускной способности федеральной трассы Р-258 «Байкал». Когда он завершится, дорожники решат, сделать такую схему постоянной или же вернуться к прежней.



Автомобилистов призвали быть особенно внимательными при пересечении перекрёстка и руководствоваться новыми дорожными знаками.

Жителей бурятской столицы предупредили об изменении схемы движения транспорта на улице Кабанская. Ровно на неделю – с 29 сентября по 5 октября – поворот налево с неё запретят.