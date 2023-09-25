Рейс ожидают 336 пассажиров
Второй чартерный рейс на Пхукет задержали в аэропорту Иркутска, где накануне уже перенесли вылет самолёта авиакомпании «Икар» по такому же маршруту. О задержке рейса сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
- В аэропорту Иркутска задерживается вылет ещё одного чартерного рейса. Сегодня в аэропорту по причине замены экипажа задержан вылет рейса ZF-4075 авиакомпании «Азур Эйр» по маршруту «Иркутск – Пхукет, - говорится в сообщении.
Время вылета по расписанию - 10 часов 25 сентября. Теперь же вылет планируется в 16:40.
На рейс запланировано 336 пассажиров. Транспортная прокуратура организовала выездной приём туристов и контроль за соблюдением прав пассажиров.
Как сообщал «Байкал-Daily», 24 сентября из Иркутска в Пхукет не вылетел чартер авиакомпании «Икар». Из-за технической неисправности рейс перенесли на 27 сентября.
В аэропорту Иркутска задержали вылет ещё одного чартерного рейса на Пхукет
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Рейс ожидают 336 пассажиров
В общегородской субботник будет организован бесплатный приём мусора
Его похоронили на малой родине
Спасатели советуют как следует утеплиться и взять с собой заряженный мобильник
В итоге рейс перенесли на трое суток
Специалисты рассказали, какие деревья первыми меняют зелёную листву на жёлтую
В республике резко похолодает и выпадет снег
Мужчина курит с шести лет по две пачки в день
Спецмашина будет обрабатывать крылья самолётов антиобледенителем
В городе за неделю промыли более 1000 метров канализации
Они рискуют заразиться смертельно опасным вирусом
В честь них там установили мемориальные доски
В русло в республике не вернулась только одна река
Он лечился в ростовском госпитале
Его посмертно наградили орденом Мужества