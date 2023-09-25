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В аэропорту Иркутска задержали вылет ещё одного чартерного рейса на Пхукет

В аэропорту Иркутска задержали вылет ещё одного чартерного рейса на Пхукет
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Рейс ожидают 336 пассажиров

Второй чартерный рейс на Пхукет задержали в аэропорту Иркутска, где накануне уже перенесли вылет самолёта авиакомпании «Икар» по такому же маршруту. О задержке рейса сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

- В аэропорту Иркутска задерживается вылет ещё одного чартерного рейса. Сегодня в аэропорту по причине замены экипажа задержан вылет рейса ZF-4075 авиакомпании «Азур Эйр» по маршруту «Иркутск – Пхукет, - говорится в сообщении.

Время вылета по расписанию - 10 часов 25 сентября. Теперь же вылет планируется в 16:40.

На рейс запланировано 336 пассажиров. Транспортная прокуратура организовала выездной приём туристов и контроль за соблюдением прав пассажиров.

Как сообщал «Байкал-Daily», 24 сентября из Иркутска в Пхукет не вылетел чартер авиакомпании «Икар». Из-за технической неисправности рейс перенесли на 27 сентября.

аэропорт

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