В Улан-Удэ возобновят пленэры

Художники порисуют в парке акварелью



В столице Бурятии открыта запись на «Осенний пленэр» в технике акварели. Его проведут 1 октября в парке имени С.Н. Орешкова.



- Мы проведём время на свежем воздухе, познакомимся с новыми людьми, прокачаем свои художественные навыки, получим заряд вдохновения и рисунки на память, - сообщили в городской дирекции по паркам.



Участие в пленэре бесплатное, однако количество мест ограничено. Участвовать могут все желающие от 12 лет и старше.



Возрастное ограничение: 12+.

