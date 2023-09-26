Художники порисуют в парке акварелью
В столице Бурятии открыта запись на «Осенний пленэр» в технике акварели. Его проведут 1 октября в парке имени С.Н. Орешкова.
- Мы проведём время на свежем воздухе, познакомимся с новыми людьми, прокачаем свои художественные навыки, получим заряд вдохновения и рисунки на память, - сообщили в городской дирекции по паркам.
Участие в пленэре бесплатное, однако количество мест ограничено. Участвовать могут все желающие от 12 лет и старше.
Возрастное ограничение: 12+.
В Улан-Удэ возобновят пленэры
Общество, Фото:
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