Туристы почти сутки просидели в аэропорту Иркутска в ожидании рейса на Пхукет





24 сентября в аэропорту Иркутска произошла крупная задержка рейса на Пхукет авиакомпании «Икар». Туристы просидели в терминале почти сутки, но так и не смогли улететь на тропические острова. Видео с места опубликовали в паблике «Иркутск №1».«По информации пассажирки, вылет должен был состояться в 05:15, но его перенесли на 17:30. В 7:00 пассажирам предоставили горячее питание, а в 8:00 стало возможным размещение в гостиницу «Ангара», - говорится в сообщении.Но и после того, людей автобусами привезли из гостиницы обратно в аэропорт, им объявили, что рейс вновь переносится.Проверку проводит Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. В надзорном органе пояснили, что причиной произошедшего стала техническая неисправность.- Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой осуществляется мониторинг соблюдения прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса, - сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.В итоге рейс Иркутск – Пхукет перенесли на трое суток – до 27 сентября. Пассажирам, решившим отказаться от тура, пообещали выплатить полную стоимость турпакета. А туристам, которые решили всё же полететь, выплатят компенсацию за сокращённое время пребывания на Пхукете.Официальная причина переноса рейса - неисправность гидравлической системы.- В настоящее время инженерно-технический персонал занимается работами по устранению технической неисправности для обеспечения безопасности полёта. Пассажирам предоставлены услуги в соответствии с ФАП-82. Авиакомпания прилагает максимум усилий для скорейшего устранения неисправности. Вылет рейса EO-3523 Иркутск – Пхукет переносится на 27 сентября, - сообщили в авиакомпании «Икар».