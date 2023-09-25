Уланудэнцы выиграли интеллектуальный чемпионат

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

Школьники города стали абсолютными победителями «Енисейской Знати»



В Красноярске прошёл XVII межрегиональный чемпионат «Енисейская Знать» по интеллектуальным играм. На турнире встретились 30 команд эрудированных школьников из разных городов Сибири и Дальнего Востока: Улан-Удэ, Иркутска, Усть-Илимска, Ангарска, Абакана, Зеленогорска, Иланского и Красноярска.



Как сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ, на протяжении двух дней ребята соревновались в конкурсах «Своя игра», «Интеллектуальное многоборье», «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг».



По итогам конкурса команда школы №25 города Улан-Удэ «Эридан» стали абсолютными победителями чемпионата среди школьников. Ребята выиграли чемпионат «Что? Где? Когда?», став обладателями «Хрустальной совы». Также они победили в турнире «Своя игра». Кроме этого, они заняли второе место в состязании «Интеллектуальное многоборье».



