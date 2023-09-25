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В Бурятии посоревновались в пешеходном туризме

В Бурятии посоревновались в пешеходном туризме
Общество,  Фото:федерация спортивного туризма РБ
Турнир провели в Иволгинском районе

С 22 по 23 сентября в Бурятии состоялись традиционные республиканские соревнования по пешеходному туризму памяти Андрея Черняева. Турнир прошёл в местности Тологой Иволгинского района.

Моросящий тёплый осенний дождь не испортил настроения участникам соревнований, состоявших из нескольких этапов: подъём, траверс, спуск, определение азимута, топография, навесная переправа, переправа по бревну и узлы. В этом году в мероприятии приняли участие команды СОШ Селенгинского района г. Гусиноозёрск, «Высота» Байкальского колледжа туризма и сервиса, «Fox» Мухоршибирского района, городского центра детско-юношеского туризма «Юные спасатели», республиканского многоуровневого колледжа, Байкальского колледжа недропользования, «Атланты» ВСГУТУ, «Кедр» Иволгинского района.

Как сообщает федерация спортивного туризма РБ, призёрами соревнований стали:

Дистанция «Пешеходная – группа» (до 16 лет)
1 место - команда городского центра детско-юношеского туризма «Юные спасатели»
2 место - команда СОШ Селенгинского района
3 место - команда «Высота» БКТиС

Дистанция «Пешеходная – группа» (старше 16 лет)
1 место - команда «Кедр» Иволгинского района
2 место - команда «Fox» Мухоршибирского района
3 место - команда республиканского многоуровневого колледжа

Бурятия спортивный туризм пешеходный туризм

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