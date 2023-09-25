В Бурятии посоревновались в пешеходном туризме



Дистанция «Пешеходная – группа» (до 16 лет)

1 место - команда городского центра детско-юношеского туризма «Юные спасатели»

2 место - команда СОШ Селенгинского района

3 место - команда «Высота» БКТиС



Дистанция «Пешеходная – группа» (старше 16 лет)

1 место - команда «Кедр» Иволгинского района

2 место - команда «Fox» Мухоршибирского района

3 место - команда республиканского многоуровневого колледжа





С 22 по 23 сентября в Бурятии состоялись традиционные республиканские соревнования по пешеходному туризму памяти Андрея Черняева. Турнир прошёл в местности Тологой Иволгинского района.Моросящий тёплый осенний дождь не испортил настроения участникам соревнований, состоявших из нескольких этапов: подъём, траверс, спуск, определение азимута, топография, навесная переправа, переправа по бревну и узлы. В этом году в мероприятии приняли участие команды СОШ Селенгинского района г. Гусиноозёрск, «Высота» Байкальского колледжа туризма и сервиса, «Fox» Мухоршибирского района, городского центра детско-юношеского туризма «Юные спасатели», республиканского многоуровневого колледжа, Байкальского колледжа недропользования, «Атланты» ВСГУТУ, «Кедр» Иволгинского района.Как сообщает федерация спортивного туризма РБ, призёрами соревнований стали: