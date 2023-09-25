25 сентября

24 сентября

Популярное

Осенние заповедные территории Бурятии сняли со спутника

Осенние заповедные территории Бурятии сняли со спутника
Общество,  Фото:ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
Специалисты рассказали, какие деревья первыми меняют зелёную листву на жёлтую

На территориях ФГБУ «Заповедное Подлеморье» в Бурятии наступила осень: ночи стали длиннее, холоднее, в горах выпал первый снег. Расцветились лиственные леса. Сотрудники поделились снимками, сделанные спутником Sentinel-2.

- Золотая осень только началась: прибрежные низменности ещё зелёные, их по ночам согревает Байкал. Позже зазолотятся и лиственничные леса: лиственница — хоть и листопадное дерево, но весьма холодостойкое, - пояснил старший научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Олег Железный.



Первой золотая осень приходит в горные осиновые и берёзовые леса. Их достаточно просто отличить друг от друга на снимках: берёза сейчас жёлто-зелёная, а осина — ярко-жёлтая, золотистая, иногда красноватая.

- Эти деревья в Подлеморье обычно растут на старых гарях, ветровалах и вырубках, будучи пионерными видами в сукцессионном цикле. Поэтому сейчас можно отчётливей всего увидеть надолго оставшиеся в густом лесном пологе шрамы от старых повреждений, - добавил Олег Железный.

Осенние деревья пышут разными цветами, образуя причудливые формы. К примеру, сотрудники разглядели «След медведя».






заповедники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Месячник чистоты в Улан-Удэ пройдёт под эгидой «Разделяй и сохраняй»
Месячник чистоты в Улан-Удэ пройдёт под эгидой «Разделяй и сохраняй»
Общество, 25.09.2023
В общегородской субботник будет организован бесплатный приём мусора
Осенние заповедные территории Бурятии сняли со спутника
Осенние заповедные территории Бурятии сняли со спутника
Общество, 25.09.2023
Специалисты рассказали, какие деревья первыми меняют зелёную листву на жёлтую 
В Бурятии объявлено штормовое предупреждение
В Бурятии объявлено штормовое предупреждение
Общество, 25.09.2023
В республике резко похолодает и выпадет снег
Улан-удэнский аэропорт получил дефицитную спецтехнику
Улан-удэнский аэропорт получил дефицитную спецтехнику
Общество, 25.09.2023
Спецмашина будет обрабатывать крылья самолётов антиобледенителем
В Улан-Удэ произошло 38 засоров
В Улан-Удэ произошло 38 засоров
Общество, 25.09.2023
В городе за неделю промыли более 1000 метров канализации
В Бурятии всем охотникам посоветовали скорее привиться от бешенства
В Бурятии всем охотникам посоветовали скорее привиться от бешенства
Общество, 25.09.2023
Они рискуют заразиться смертельно опасным вирусом
В селе в Бурятии увековечили память погибших на СВО бойцов
В селе в Бурятии увековечили память погибших на СВО бойцов
Общество, 25.09.2023
В честь них там установили мемориальные доски 
Селенга в Улан-Удэ по-прежнему идёт на спад
Селенга в Улан-Удэ по-прежнему идёт на спад
Общество, 25.09.2023
В русло в республике не вернулась только одна река
В Бурятии похоронят погибшего на СВО 33-летнего контрактника
В Бурятии похоронят погибшего на СВО 33-летнего контрактника
Общество, 25.09.2023
Его посмертно наградили орденом Мужества

Август в Бурятии оказался очень дождливым
Август в Бурятии оказался очень дождливым
Общество, 25.09.2023
В некоторых районах выпало более двух двухмесячных норм осадков
В Бурятии ухудшается погода
В Бурятии ухудшается погода
Общество, 25.09.2023
На юге республике – дожди и мокрый снег
Было — стало: Ренессанс в Гостиных рядах
Было — стало: Ренессанс в Гостиных рядах
Общество, 24.09.2023
«А место-то, место какое! Легендарное! Историческое, можно сказать. В памяти народной застолблённое да помеченное»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^