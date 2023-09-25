Осенние заповедные территории Бурятии сняли со спутника

















На территориях ФГБУ «Заповедное Подлеморье» в Бурятии наступила осень: ночи стали длиннее, холоднее, в горах выпал первый снег. Расцветились лиственные леса. Сотрудники поделились снимками, сделанные спутником Sentinel-2.- Золотая осень только началась: прибрежные низменности ещё зелёные, их по ночам согревает Байкал. Позже зазолотятся и лиственничные леса: лиственница — хоть и листопадное дерево, но весьма холодостойкое, - пояснил старший научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Олег Железный.Первой золотая осень приходит в горные осиновые и берёзовые леса. Их достаточно просто отличить друг от друга на снимках: берёза сейчас жёлто-зелёная, а осина — ярко-жёлтая, золотистая, иногда красноватая.- Эти деревья в Подлеморье обычно растут на старых гарях, ветровалах и вырубках, будучи пионерными видами в сукцессионном цикле. Поэтому сейчас можно отчётливей всего увидеть надолго оставшиеся в густом лесном пологе шрамы от старых повреждений, - добавил Олег Железный.Осенние деревья пышут разными цветами, образуя причудливые формы. К примеру, сотрудники разглядели «След медведя».