В Бурятии простились с погибшим на СВО 47-летним мобилизованным

Его похоронили на малой родине



В воскресенье, 24 сентября, в Кяхтинском районе простились с 47-летним гвардии рядовым Владимиром Евдокимовым, который погиб на специальной военной операции. Его проводили в последний путь в посёлке Октябрьский. Траурная церемония состоялась у здания сельского дома культуры, рассказали в группе «Кяхта-инфо.24/7».



Владимир Викторович родился в посёлке Октябрьский 21 апреля 1976 года. Он был старшим ребёнком в многодетной семье. Учился в Большекударинской средней школе. Окончив её, начал работать в колхозе «Дружба».



В 1994-ом ушёл в армию. Служил в космических войсках. После вернулся в родное село, трудился в колхозе, а затем – рабочим в одном из местных ООО.



На СВО наш земляк отправился в сентябре 2022-го в рамках объявленной в стране частичной мобилизации.



Владимир был общительным, открытым и отзывчивым человеком. У него остались отец, жена, три сестры и брат.



