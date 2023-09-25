Его похоронили на малой родине
В воскресенье, 24 сентября, в Кяхтинском районе простились с 47-летним гвардии рядовым Владимиром Евдокимовым, который погиб на специальной военной операции. Его проводили в последний путь в посёлке Октябрьский. Траурная церемония состоялась у здания сельского дома культуры, рассказали в группе «Кяхта-инфо.24/7».
Владимир Викторович родился в посёлке Октябрьский 21 апреля 1976 года. Он был старшим ребёнком в многодетной семье. Учился в Большекударинской средней школе. Окончив её, начал работать в колхозе «Дружба».
В 1994-ом ушёл в армию. Служил в космических войсках. После вернулся в родное село, трудился в колхозе, а затем – рабочим в одном из местных ООО.
На СВО наш земляк отправился в сентябре 2022-го в рамках объявленной в стране частичной мобилизации.
Владимир был общительным, открытым и отзывчивым человеком. У него остались отец, жена, три сестры и брат.
В Бурятии простились с погибшим на СВО 47-летним мобилизованным
Общество, Фото:
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