Месячник чистоты в Улан-Удэ пройдёт под эгидой «Разделяй и сохраняй»

В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства территорий с 23 сентября по 21 октября в столице Бурятии проходит осенний месячник чистоты. В этом году он пройдёт под эгидой «Разделяй и сохраняй», его цель – попробовать внедрить практику раздельного сбора отходов.- На местах проведения экологических акций будут организованы пункты для раздельного сбора мусора, где будут размещены четыре контейнерных бака для бумаги, стекла, алюминиевых банок и пэт-бутылок. Всего в Улан-Удэ насчитывается девять организаций, занимающихся раздельным сбором мусора. Эту акцию мы организовываем с целью, чтобы горожане знали, какие предприятия этим занимаются, чтобы в будущем могли воспользоваться их услугами, - сообщил на брифинге заместитель председателя комитета городского хозяйства Игорь Мункуев.21 октября, в общегородской субботник, с 8:00 до 19:00 будет организован бесплатный приём мусора на полигоне в микрорайоне Вахмистрово. Горожане смогут сдать ветки, ботву, стекло, пластик и другой мусор. Одно условие – принимать будут не более трёх кубометров мусора из одних рук.Также в период санитарной очистки города ООО «Экоальянс» уберёт три несанкционированные свалки – по одной в каждом из городских районов.В рамках проведения осеннего месячника чистоты и общегородского субботника вновь пройдёт акция «Город без покрышек» совместно с АО «РМЗ». Собранные покрышки станут сырьём для производства безопасного, долговечного резинового покрытия и плитки.Адреса точек сбора покрышек указаны в карточках.