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В Улан-Удэ ищут хозяев для собаки, получившей страшную травму

В Улан-Удэ ищут хозяев для собаки, получившей страшную травму
Общество,  Фото:vk.com/sobakaluck
После неё животное целый месяц приходило в себя

В конце августа в улан-удэнском фонде помощи животным «Собака счастья» появилась новая подопечная. Это собака Белка. Животное с опухшей головой нашли на улице прохожие. Судя по всему, травму оно получило от удара машины.

Люди, спасшие Белку и придумавшие ей кличку, перевязали ей мордочку и сами отвезли в ветеринарную клинику. Но платить за лечение у них нет возможности. Потому в официальной группе фонда во «ВКонтакте» объявили сбор средств для собачки. Там указали все реквизиты для перечисления денег. Помочь посильной суммой мог любой желающий.

- Диагноз подтвердился – черепно-мозговая травма. У бедняжки – сильный удар головой. Она была дезориентирована, а голова сильно отекла, – подчеркнули тогда в организации. – Начали капать противоотёчный препарат.

Белка провела в ветклинике всего полтора дня и за это время там «накапало» более 13 тысяч рублей. После собаку перевели в другую. А на днях собачка её покинула. Теперь для неё ищут заботливых хозяев и уютный дом.

- После сильнейшего удара по голове, черепно-мозговой травмы и общего состояния Белки на то момент видеть её сейчас, весело виляющую хвостиком, очень радостно, – подчеркнули в фонде. – Если приглядеться, можно заметить, что она по-особенному ставит лапки при ходьбе. Но после того, когда она просто ходила по кругу в клетке или стояла, уткнувшись в стенку, это такая мелочь.

По словам зооволонтёров, Белка очень ласковая контактная, в машине ведёт себя идеально, с другими собаками ладит. И очень хочет обрести семью. Желающие забрать её могут связаться с зоозащитниками в официальной группе организации во «ВКонтакте» /vk.com/sobakaluck. 
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